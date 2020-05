El tenis checo está de vuelta

La Copa del Presidente ČTS es un torneo organizado por la Federación de Tenis Checa (ČTS) que comienza este martes y que traerá el tenis de vuelta a Chequia tras la pausa deportiva provocada por el coronavirus.

A nivel internacional, la situación es complicada, ya que el desarrollo de la epidemia está siendo diferente en cada país. No obstante, a nivel local, Chequia está poniendo en marcha paulatinamente la actividad deportiva, como demuestra esta competición.

El torneo contará con la presencia de algunas de las tenistas checas más destacadas, que a su vez se encuentran entre las mejores jugadoras del tenis mundial. Por ejemplo, el mayor atractivo para el público será ver de nuevo el juego de Petra Kvitová, número 12 del mundo. La tenista checa declaró para la Radio Checa su alegría al inaugurar la reanudación del tenis local.

“Estamos contentas de poder jugar este torneo. Representa la reanudación de la competición checa, que a partir de ahora va a poder continuar”.

El cuadro femenino cuenta, además, con Karolína Muchová, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková, Barbora Krejčíková, Lucie Hradecká y Linda Fruhvirtová.

Por otro lado, en el cuadro masculino destaca Jiří Veselý, actualmente número 65 del mundo, quien también se mostró feliz de volver a jugar al tenis. Sin embargo, dijo que ve difícil que la competición a nivel internacional pueda seguir su curso en lo que resta del 2020.

“No creo que se juegue este año, porque la situación no está muy bien en Sudamérica y en Norteamérica”.

Al igual que ha pasado con la vuelta del fútbol, el tenis regresará con algunas restricciones relativas al coronavirus. Por ejemplo, todavía está prohibida la presencia de público y los jugadores no podrán darse la mano.

Este último punto no es del agrado de Petra Kvitová, acostumbrada siempre a demostrar deportividad en la pista, y quien señaló que se le hacía raro.

“Sinceramente, no me parece del todo ético no darle la mano a mi rival y solo chocar las raquetas. Creo que es de las partes que menos me gustan de esta reanudación. Me parece raro”.

Por el momento, el tenis solo está volviendo a la normalidad en los países que están superando la crisis del coronavirus. La Federación de Tenis Checa considera que un torneo entre países que no estén muy afectados por el virus podría ser una buena opción para revivir el tenis a nivel internacional.

Ivo Kaderka, presidente de la Federación de Tenis Checa dijo que pronto habrá un torneo entre Chequia y Eslovaquia y que se están estudiando opciones que incluirán a más países de Europa.

“Hemos preparado un torneo checoslovaco, que enfrentará a tenistas de todas las edades de ambas federaciones. Y me ha llamado el presidente de la Federación Búlgara, quería saber mi opinión sobre un torneo checo-balcánico, en el que participarían Bulgaria, Serbia, Croacia, Chequia y Eslovaquia”.

En cualquier caso, los aficionados al tenis checo están de enhorabuena por la vuelta de las estrellas nacionales, de las que podrán disfrutar en este torneo Copa del Presidente ČTS, que comienza este martes y se prolongará hasta el jueves.

La baja más señalada ha sido la de la número tres del tenis mundial, Karolína Plíšková, a la que todos esperaban en la competición. Sin embargo, recientemente la tenista checa declaró que se está recuperando de unas molestias en la espalda.