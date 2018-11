El peligro de los pasos a nivel en la República Checa

Los pasos a nivel ferroviarios de Chequia son de los más peligrosos de Europa. Las estadísticas sobre el número de fallecidos no mejoran ni siquiera tras años de grandes inversiones económicas en el sector, según advierte la Oficina Suprema de Control.

En los últimos cinco años, el Ministerio de Transportes y el Fondo Estatal de Infraestructuras de Transportes han dedicado más de 100 millones de euros a reparar y a modernizar los pasos a nivel con dispositivos de luz y sonido, así como con nuevas barreras y señalizaciones, pero en el país siguen muriendo unas 35 personas al año en estos pasos ferroviarios.

La Oficina Suprema de Control ha realizado un estudio para investigar si algo no se está haciendo bien. Según su portavoz, Václav Kešner, la Administración de Transporte Ferroviario todavía podría hacer más.

“De nuestros controles no se desprende que la Administración de Transporte Ferroviario no haya hecho su trabajo de manera efectiva, pero hemos encontrado que este organismo todavía puede mejorar“.

Sin embargo, la Administración de Transporte Ferroviario respondió a estas declaraciones y manifestó que las inversiones se estaban haciendo de forma correcta. En su opinión, los datos demuestran que un gran número de estos accidentes se deben a la imprudencia de la gente, según expresó a la Radiodifusión Checa su portavoz, Radka Pistoriusová.

“La República Checa ocupa un lugar desfavorable en el número de accidentes en los pasos a nivel, pero no porque no se esté invirtiendo bien en seguridad, ya que las estadísticas confirman que la mayoría de estos accidentes tienen relación con conductores, ciclistas y peatones que no respetan las normas de circulación“.

La Administración de Transporte Ferroviario se encarga ahora de analizar los puntos que registran más accidentes para intentar reforzar la seguridad en ellos. En las vías de tren de la República Checa mueren al año por cada millón de habitantes 3 personas, una cifra significativamente superior a la de Alemania, que tiene 0.4 fallecidos por cada millón de personas.