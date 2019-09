El Ministerio de Salud propone recompensar a quienes hagan visitas preventivas al doctor

En Chequia, solo el 25% de los adultos va con cierta regularidad a realizarse chequeos médicos, un número muy inferior al de otros países de la Unión Europea.

Es por este motivo que el Ministerio de Salud de la República Checa quiere introducir un sistema de bonificaciones para los pacientes que cuiden su salud y acudan a revisiones preventivas. Según el ministro de la cartera, Adam Vojtěch, muchas enfermedades podrían descubrirse a tiempo si los ciudadanos se tomasen más en serio su salud, como declaró para la Radio Checa.

“Especialmente con el cáncer, las enfermedades crónicas, la diabetes, para la gente que tiene hipertensión, porque a menudo estas personas no se dan cuenta de que tienen uno de estos problemas y en el examen de prevención lo descubren”.

Desde el Ministerio proponen tener en cuenta ciertas bonificaciones, como por ejemplo, que quienes acuden al doctor para las revisiones paguen menos de seguro médico, algo similar a lo que ya funciona en otros países, añadió Vojtěch.

“La ley debería ofrecer alguna posibilidad. Por ejemplo, con alguna bonificación a la hora de pagar el seguro médico. En algunos países ya existe esto. Hay planes de seguros donde si el paciente cumple unas condiciones, al final paga menos”.

Además de una cuestión de salud para la población, se estima que una medida de este tipo podría ahorrar dinero al Estado a largo plazo. Muchas enfermedades difíciles de tratar no llegarían a sus estadios más peligrosos. En este sentido se manifestó Ladislav Švec, director de la Oficina de Seguros Médicos.

“Las enfermedades más caras son las del corazón, el cáncer y las enfermedades digestivas. Entonces, una bonificación y una forma de prevención general serían muy convenientes a tener en cuenta para enfermedades como el cáncer”.

Por otro lado, para el presidente de la Asociación de Seguros Médicos, Ladislav Friedrich, una ley al respecto debería incluir también penalizaciones para quienes no cuiden su salud. Según explicó para la Radio Checa, algo así ya se ha probado en Eslovaquia, por ejemplo.

“Si por el contrario, el paciente ignora las recomendaciones de su médico y las cartas para ir a la revisión, debería cargar con la responsabilidad de que el tratamiento de una enfermedad sea después más caro. Por ejemplo, en Eslovaquia han estado probando un sistema en el que si el paciente no iba a la revisión, por ejemplo, en el dentista, después perdía el derecho a que el seguro le cubra un arreglo de los dientes”.

A su vez, un sistema que incluya penalizaciones es rechazado por la Asociación de Pacientes, desde donde su presidente, Luboš Olejár, dijo que le parecía impensable castigar a personas que están pagando un seguro médico.

“¿Queremos castigar a la gente porque un año no vayan a la revisión? Quizás no podían o no recibieron la carta. A lo mejor es culpa del médico que no envió el aviso. ¿Cómo lo vamos a hacer? No creo que haya que castigar a la gente que está pagando un seguro médico. Mejor que pongan a los médicos más accesibles, y así la gente no tendrá que hacer 60 u 80 kilómetros para ir al doctor”.

El Ministerio de Salud quiere incluir esta nueva idea en la ley sobre seguros médicos, no obstante, para ello sería necesario cambiar otras leyes. Por lo tanto, se espera que pasen varios años hasta que las recompensas por acudir a las revisiones preventivas sean una realidad.