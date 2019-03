El festival de cine Febiofest atrae a estrellas mundiales a Praga

La parte principal del festival internacional Febiofest, que tiene lugar en Praga, termina este jueves. El premio Kristián por la contribución a la cinematografía mundial lo recibirá el director danés Bille August, quien con su filme “Pelle el Conquistador” ganó un Oscar a la Mejor Película en la Lengua Extranjera en 1989.

Bille August tiene en su cuenta sobre todo filmes históricos, sin embargo, ha rodado también películas de acción, como por ejemplo la serie “Las Aventuras del Joven Indiana Jones”. Una de las localidades donde se grabó esta serie en los años 90 fue precisamente Praga.

El director August volvió a la República Checa para presentar su nuevo largometraje “Hombre Feliz”. En la capital checa, el director danés recordó sus inicios en la industria cinematográfica.

“Me acuerdo de las películas checas, que fueron las mejores que jamás había visto. Si no las hubiera visto, nunca habría entrado en esta industria. Las películas de Miloš Forman y de Jiří Menzel son algo exclusivamente checo. Transmiten una identidad muy fuerte, una poética única, y el humanismo, que es tan difícil de describir”.

La película retrospectiva “Hombre Feliz” se basa en la novela del mismo nombre del escritor danés Henrik Pontoppidan, ganador del Premio Nobel de Literatura.

Bille August, de 70 años, se centra en los filmes históricos. Como dijo el director, Indiana Jones fue más una digresión en su carrera.

“He rodado muchas películas diversas, desde las que tienen una trama lenta hasta películas de acción y de suspenso. Averigüé que cuando trataba de filmar algo de acción, no me salía muy bien, y sé por qué. No veo un verdadero drama en ese tipo de película. El drama se encuentra en los detalles, en las relaciones interpersonales. Con este espíritu seguiré mi trabajo”.

El festival de cine Febiofest comenzó el 21 de marzo en la Casa Municipal de Praga. El ministro de Cultura, Antonín Staněk, galardonó con el premio Kristián a la actriz checa Jiřina Bohdalová por su contribución al filme checo. Otro premio fue otorgado al actor estadounidense Peter Fonda, quien al final no pudo presentarse personalmente a la ceremonia, debido a problemas de salud. En el marco del festival, una medalla conmemorativa fue entregada al director Jiří Menzel.

Además de varios actores checos pasaron por la alfombra roja la actriz británica Rachel Jackson, el director francés Méryl Fortunat-Rossi, el director israelí Elad Keidan y el camarógrafo estadounidense Alex Salahi.

El programa del festival ofreció proyecciones de más de 150 películas checas y extranjeras, muchas de las cuales tuvieron su estreno. Se mostró una amplia selección de filmes, tanto documentales como largometrajes, incluso películas antiguas digitalizadas.

La vigésimo sexta edición del Febiofest en Praga termina este jueves. Se resumirá en otras 15 ciudades de la República Checa a partir del 1 de abril.