El español tuvo su sitio en Praga en el Día Europeo de las Lenguas

El español, el segundo idioma del mundo más hablado como lengua materna, tuvo también un lugar especial en la República Checa durante el Día Europeo de las Lenguas. En el marco de esta celebración, el Instituto Cervantes de Praga, en colaboración con la red de Institutos de Cultura Nacional de la Unión Europea, realizó una serie de actividades para difundir el aprendizaje del español.

Radio Praga Internacional habló con la bibliotecaria de la sede de Praga del Instituto Cervantes, Teresa Izquierdo Revilla, coordinadora asimismo de las actividades del Día Europeo de las Lenguas, y quien nos explicó en qué consistía esta jornada.

“Este día se celebra en toda Europa y es para celebrar la diversidad de lenguas en todo el mundo. Es una actividad que se hace a través de EUNIC fundamentalmente. Siempre es el 26 de septiembre, y no solo se hace en la República Checa, sino en todos los países de Europa. Para poner en valor las diferentes lenguas que hay y cómo todas ellas nos unen de alguna manera a través de la cultura”.

Para fomentar otras lenguas, los centros culturales de Praga crearon un pasaporte de las lenguas. Los participantes tenían que conseguir el sello de cada institución para entrar en un sorteo. Además del Cervantes, para tener todos los sellos era necesario visitar el Instituto Italiano de Cultura, el portugués Instituto Camões, el Instituto Goethe alemán y el Instituto Francés. Teresa Izquierdo señaló que de esta forma, cada centro ayuda a dar a conocer los otros idiomas.

“También uniendo esas diferentes lenguas a través del pasaporte de las lenguas, que es una actividad que hemos hecho en conjunto con todos los centros culturales de Praga, en la cual pretendemos que nos conozcan mejor, pero también que gente que habla alemán pueda llegar a aprender español, o que gente española pueda aprender francés”.

La lengua española interesa a gente de todas las edades

Durante la mañana del jueves, la afluencia fue increíble, y llegó incluso a formarse una cola en la entrada del centro. Varios colegios donde se estudia español acudieron para formar parte de las actividades y conocer la biblioteca del Instituto Cervantes.

“Esta mañana hemos tenido cerca de 100 personas, la mayoría de ellos han sido estudiantes de español que han venido de los colegios con sección bilingüe, y que han venido a visitarnos y también a hacer actividades. Han estado descubriendo la biblioteca, buscando literatura, identificando cosas a través del fondo que tenemos en la biblioteca. Y la verdad es que ha sido una jornada fantástica”.

Pero hay actividades para todo tipo de públicos, desde cuentacuentos para los niños más pequeños hasta una clase gratuita de español para los adultos y adolescentes, destacó Teresa Izquierdo.

“Actividades para los más pequeños, que cada vez están más interesados en el español. Vamos a hacer un miniclub solamente para ellos, con actividades lúdicas y un cuentacuentos con marionetas. Y luego vamos a pasar a los adolescentes y adultos a través de clases cero de español, para enseñarles cómo el español se enseña aquí en el Instituto Cervantes”.

Más cerca de la noche, el programa incluía asimismo una actividad de realidad aumentada, para demostrar el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de español, así como talleres de bailes latinos.

Lo cierto es que la biblioteca del Instituto Cervantes de Praga lleva muchos años siendo un referente para el público de cualquier edad, ya que hay materiales destinados a todas las edades y que se adaptan a diferentes intereses.

“Vemos gente de todas las edades. Tenemos por las mañanas un público maravilloso, que es un público de una cierta edad, muchos de ellos ya no trabajan, son simplemente apasionados del español. Vienen a buscar cosas en español. Luego también tenemos un público infantil cada vez más fuerte, porque tenemos una sección infantil en la biblioteca cada vez más importante, con sus propios materiales, tanto de películas como de discos de música, revistas especializadas para niños, y un fondo dividido por edades. Y también tenemos mucho público hispanohablante que viene aquí por encuentran ese fondo que necesitan, tanto porque necesitan seguir leyendo y escuchando su lengua, como aquellos que son profesores y nos utilizan como la biblioteca especializada que somos en lengua y literatura españolas”.

El español es el cuarto idioma más estudiado en Chequia y su número sigue subiendo, algo que Teresa Izquierdo nota en la afluencia de interesados.

“La verdad es que yo he visto un incremento cada vez mayor año a año, sobre todo en estos dos últimos años. No sé si es que está de moda o lo hemos hecho de moda, no lo tengo muy claro, pero sí, cada vez la gente está más interesada en el español. El español gusta, la cultura española gusta, y eso hace que cada vez tengamos más lectores, más estudiantes y más gente que nos quiera visitar”.

La lengua española es hablada como lengua materna por más de 480 millones de personas, aunque si sumamos a quienes la hablan como segunda lengua, el número de hablantes supera los 570 millones.

El número de personas que la estudian en el presente se estima que ronda los 22 millones, de los que entre 20 000 y 25 000 se encuentran en la República Checa.

El Día Europeo de las Lenguas es una celebración propiciada por la Comisión Europea y la Unión Europea que cada 26 de septiembre incluye actividades para fomentar el aprendizaje de lenguas en ciudades de toda Europa.