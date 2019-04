El Día Mundial del Autismo debería crear conciencia sobre este trastorno

En la República Checa aumenta el número de niños diagnosticados con un trastorno autista. Las tres aseguradoras de salud más grandes del país han confirmado más de 300 nuevos casos. Según la Sociedad Checa de Psiquiatría, en la actualidad cerca del 2% de la población infantil sufre de autismo.

Una de las razones del aumento en el número de pacientes es que los padres tienen hijos cada vez más tarde, dice el psiquiatra Ivo Paclt.

“La edad de los padres es uno de los elementos más problemáticos que puede llevar al empeoramiento de los aspectos fisiológicos y bioquímicos del feto. Disminuye el número de portadores activos de oxígeno y de otras estructuras importantes, y aumenta el número de sustancias que son desfavorables para el cuerpo humano”.

Estas sustancias pueden influir negativamente en el desarrollo del intelecto, de la expresión afectiva, y de la capacidad de concentrarse.

El Día Mundial del Autismo fue establecido con el fin de aumentar la conciencia sobre este trastorno. Más de 200 edificios en todo el mundo se iluminaron con luz azul en la noche del 1 al 2 de abril.

A la campaña llamada “Light it up blue” se unió asimismo la República Checa, aunque todavía a pequeña escala, dice Simona Votyová de la Asociación para la Asistencia a Personas con Autismo (APLA).

“La campaña Light it up blue comenzó en Estados Unidos. Este año, la República Checa se unió al evento por primera vez, iluminando la cúpula del banco LBBW en la Plaza Venceslao”.

La campaña tiene el objetivo de mejorar la comprensión y aceptación del autismo. La directora de la Asociación APLA, Magdalena Čáslavská, señala que los padres de niños con autismo a menudo se enfrentan a una falta de entendimiento de los demás.

“Veo a gente en la calle diciéndoles a los padres que sus niños son maleducados, que deberían darles una paliza. Para los padres esto es una situación muy difícil y causa que muy a menudo rompan todos los contactos sociales. Pues simplemente se avergüenzan de cómo se comportan sus hijos, falta comprensión por parte de las otras personas”.

Los problemas que tienen que enfrentar las personas con autismo se pueden dividir en tres áreas, prosigue Magdalena Čáslavská de la Asociación APLA.

“En primer lugar tienen dificultades en la comunicación. Se registra a menudo un retraso en el desarrollo del habla, el niño empieza hablando a los dos, tres años de edad. Después hay problemas con la imaginación, los pacientes adultos no saben cómo planear su tiempo libre y los niños no saben cómo usar juguetes. En tercer lugar no pueden establecer relaciones sociales, tienen problemas con la interacción social”.

Al creciente número de pacientes con autismo están respondiendo las aseguradoras médicas. Por ejemplo, la compañía VZP planea introducir nuevas medidas relacionadas con este trastorno a partir de mayo.

Los niños con autismo podrán permanecer bajo el cuidado de su médico de cabecera después de cumplir 19 años. Los doctores que atiendan a pacientes con trastornos autistas recibirán una recompensa por ello, dice el portavoz de la aseguradora VZP, Oldřich Tichý.

“Dado que el cuidado de personas con autismo suele ser más complicado y requiere más tiempo y atención, la aseguradora VZP pagará a los médicos que tratan estos pacientes unos 200 euros extra por año, y cuatro euros por cada examen clínico que realizan. Esta medida entrará en vigor el 1 de mayo”.

De acuerdo con la organización Esperanza, alrededor de 200 000 personas padecen trastornos del espectro autista en la República Checa. La causa del autismo aún no se conoce, su diagnóstico es difícil y lleva mucho tiempo.