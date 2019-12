El año 2020 traerá novedades a Radio Praga Internacional

E: En primer lugar, quiero agradecerte, Freddy, que a pesar del trajín de estos días hayas sacado tiempo para hablarnos un poco del trabajo realizado y de lo que nos deparará el próximo año.

F: Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Es siempre un honor y un placer poder dirigirme a nuestra audiencia de manera directa y sobre todo en estos días festivos, en días tan importantes para todas las familias, y por supuesto para esta tan especial, que es la familia de Radio Praga Internacional. Y por supuesto, permítanme expresarles en nombre propio y de todo el equipo, un gran y sincero agradecimiento por su compañía a lo largo de todo el año 2019. Muchas gracias por estar con nosotros.

E: ¿Qué te parece si tratamos de hacer un repaso de los acontecimientos o programas más destacados del 2019?

F: Sin exagerar, y muy orgulloso, me atrevo a decir que en caso de que tenga que referirme a todas esas cosas que disfrutamos y compartimos con nuestros oyentes necesitaríamos de varios programas. A la vez me disculpo por no mencionar todo, o por dejar fuera mucho más. Sin duda me gustaría mencionar el cumpleaños del escritor Milan Kundera, que en marzo celebró su 90 cumpleaños y al que recientemente le fue renovada la nacionalidad checa, que en el pasado le habían quitado los comunistas. En Praga se celebró la edición XXIV del Premio Iberoamericano, que galardona trabajos de estudiantes sobre temas de cooperación entre Iberoamérica y la República Checa. Me gustaría resaltar la visita del escritor Mario Vargas Llosa al festival del libro de Praga. Nos visitó también la escritora argentina Mariana Enríquez, y su colega Juan Pablo Bertazza, que desde hace poco se sumó a nuestro equipo. Recordamos con mucho agrado la entrevista que nos concedió el nuncio apostólico, monseñor Charles D. Balvo, con motivo de la Semana Santa. Entre los sucesos tristes debo mencionar el fallecimiento del cantante pop por excelencia, Karel Gott, y de la actriz y disidente Vlasta Chramostová. Uno de los grandes hitos de este año fue la cobertura de los acontecimientos para recordar el 30 aniversario del inicio de la Revolución de Terciopelo de 1989 que acabó con el régimen comunista, devolviendo a checos y eslovacos la libertad y la democracia. No he podido mencionar todo, porque como dije hace unos instantes necesitaríamos varios programas.

E: Tras este breve pero contundente resumen, ¿puedes referirte a los eventuales cambios y nuevos proyectos que pueden esperar nuestros radioescuchas a partir del próximo año?

F: A lo largo del 2019 asistimos a una serie de conferencias sobre el futuro de la radio, en un mundo invadido por las redes sociales. Y debo decir que a nivel internacional tanto periodistas, como expertos y directivos coinciden en que la radio sigue teniendo futuro, dispone de una serie de atributos y, digamos, prestaciones que le deparan muchos años de vida activa. Claro está que nunca nos hemos dormido en los laureles y siempre estamos ofreciendo nuevas plataformas. En el 2020 seguiremos colocando nuestra programación en internet, en Facebook, en Twitter y en Youtube. Continuaremos retransmitiendo desde Miami vía onda corta, con las limitaciones conocidas.

E: ¿Y cuál será la novedad?

F: El año entrante empezaremos programas especiales en podcast. Desde ya invito a todos nuestros radioescuchas para sigan estos programas desde la comodidad que ofrece este formato tan en boga, y que como de costumbre nos escriban sus opiniones al respecto.

E: ¿Y en lo que respecta a la programación?

F: Estamos estudiando algunos cambios, por ejemplo el espacio Cita con los Oyentes cambiará su periodicidad, todavía no está del todo decidido, estamos buscando un nuevo horario. Les tendremos informados.

E: ¿Pueden esperar nuestros radioescuchas algunos programas nuevos?

F: Puedo invitarles a seguir una nueva serie dedicada a la música clásica en la que les presentaremos grandes éxitos de compositores checos de una manera bastante didáctica y atractiva. Tendremos una serie especial dedicada a la literatura que se llamará algo así como “los libros checos que debemos leer”, en la que les presentaremos algunas de las obras más importantes de la literatura checa. En nuestra página web tendremos un rincón dedicado a lugares curiosos de Chequia, o bien a curiosidades de lugares checos. Respondiendo a una solicitud de nuestra audiencia trataremos de renovar el cursillo de idioma checo, que sigue gozando de gran popularidad entre muchos de ustedes. No faltarán los espacios dedicados al deporte, cultura, ciencia, historia, economía, radioviajes y actualidad nacional, así como temas relacionados con la UE, el Grupo de Visegrád y por supuesto las relaciones entre Chequia e Iberoamérica. En resumen, además de los espacios regulares nos esperan programas en podcast, series, curiosidades, idioma checo, música y la alegría de compartir el día a día con todos ustedes. Y como siempre, a la espera de sus sugerencias, aquí en vuestra Radio Praga Internacional.