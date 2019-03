Diputados checos están a favor de un solo horario

El cambio de horario en los países de la Unión Europea al de verano y el de invierno podría ser eliminado a partir de octubre del año 2021, quedando solo uno. El proyecto ha sido aprobado este martes en Estrasburgo por los diputados del Parlamento Europeo y, para entrar en vigor, debe ser respaldado por todos los países comunitarios.

La posibilidad de la existencia de un solo horario la respalda la mayoría de los parlamentarios de Chequia y eurodiputados de este país. El diputado Josef Hájek, del movimiento ANO, aplaudió el proyecto y señaló que actualmente el cambio de horario ya no tiene el significado económico que tenía en tiempos pasados.

”Originalmente el cambio de horario dos veces al año fue impuesto a fin de aprovechar la luz diurna y ahorrar la energía eléctrica. Pero hoy en día esto ya no es relevante”.

No obstante, de procederse a ese cambio, éste debería ser coordinado y sería conveniente que todos los países optaran por el mismo horario para prevenir la alteración del funcionamiento del mercado común, como explicó el eurodiputado Pavel Svoboda del democristiano Partido Popular checo, uno del grupo de 70 miembros del Parlamento Europeo que en 2017 propusieron la introducción de un solo horario en Europa.

”Los países que se habían manifestado a favor de la conservación del estado actual, o sea del cambio del horario dos veces al año no cuentan con la necesaria mayoría para bloquear el proyecto. Pero en vista de la importancia del procedimiento común en esta cuestión para no alterar el funcionamiento del mercado común de la Unión Europea confío en que se llegue a un acuerdo aceptable para todos. La decisión final no debería ir en contra de la opinión de algunos países, hay que buscar un compromiso viable y aceptable tanto para esos países como para los habitantes de la Unión Europea”.

El año pasado la Unión Europea presentó el proyecto sobre un solo horario a debate público. De los 4 600 000 ciudadanos de los países comunitarios que se expresaron al respecto, el 84% se manifestó a favor de la eliminación del cambio de horas. La Comisión Europea propuso aplicar un solo horario a partir de este año, pero no encontró apoyo suficiente de parte de los países miembros. Francia, Portugal, Dinamarca y Grecia por ejemplo, siguen insistiendo en conservar la práctica actual.

Los parlamentarios checos están convencidos de la necesidad del apoyo al tema de todos los países comunitarios, porque de no ser así, en Europa se produciría el caos, como recalcó la diputada Markéta Pekarová Adamová del partido TOP 09.

”Depende naturalmente del horario por el que nos decidamos. Hay que hallar un compromiso para evitar el caos. Pero yo misma debo confesar que hasta el presente no llego a tener una opinión clara de cuál de los horarios es mejor”.

El Gobierno checo ha manifestado en más de una ocasión su preferencia por el horario de invierno, en vista de que éste tiene una tradición de siglos y parece ser el más adecuado para la población, según opinan con los médicos, psicólogos y otros expertos.

De acuerdo con informaciones de la Eurocámara, a más tardar en abril de 2020 los países comunitarios deberían informar a la Comisión Europea de su decisión sobre el horario que desean conservar en su respectivo país.