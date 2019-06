Comunistas checos rechazan la compra de helicópteros de Estados Unidos

El Ministerio de Defensa ha trazado una estrategia para la modernización de las Fuerzas Armadas, y para ello necesita, entre otras cosas, la compra de equipos y pertrechos militares, que van desde carros blindados, aviones, tanques y helicópteros.

El anuncio de la posible compra de 12 helicópteros de producción estadounidense, ha irritado al líder del Partido Comunista, Vojtěch Filip, quien amenazó con dejar de respaldar al gobierno de coalición que integran el movimiento ANO, del primer ministro Babiš, y la Socialdemocracia, según aseguró.

"No estoy interesado en comprar helicópteros caros de Estados Unidos. Aún más cuando Estados Unidos, o el fabricante de helicópteros, tomó la producción de Aero Vodochody. Entonces, si quieren vender algo, tienen que dejarnos algo de la producción aquí. Un socio comercial no se comporta de esa manera. Además, según mis informaciones, el precio de la primera oferta fue un 30% más caro. No somos tontos”.

El primer ministro reaccionó expresando que hablará con el líder comunista para explicarle que el precio responde a las negociaciones en curso con EE.UU.

“Me aseguraron que teníamos el mismo precio que el Ejército de Estados Unidos. Así que no hay razón para decir eso. Voy a explicárselo al señor Filip“.

Los expertos del Ministerio de Defensa checo han informado que los helicópteros ofrecidos por EE.UU. son los únicos que cumplen los requisitos de la Fuerza Aérea.

“La tecnología de calidad es sinónimo de un helicóptero militar probado en más de una oportunidad. Y eso es lo que el gobierno de Estados Unidos nos ofrece. Esa es la razón por la que estamos tratando con los estadounidenses. Y los precios que han sido aprobados preliminarmente por el Congreso son los precios máximos para doce helicópteros“.

La actitud de los comunistas ha sido criticada por el líder del Partido Socialdemócrata, Jan Hamáček, quien insistió en que la decisión sobre lo que el Ejército necesita debe quedar en manos de los expertos militares.

“Por lo que sé, el señor Filip no es experto en tecnología militar. Nuestras Fuerzas Armadas han decidido rearmarse y comprar nuevos helicópteros multipropósito. El proceso ha estado en marcha durante un tiempo relativamente largo. Los productores europeos y americanos estaban en juego. En mi opinión, los soldados saben mejor que nadie qué técnica necesitan. Y tengo entendido que, estos helicópteros estadounidenses están entre los mejores del mercado”.

El contrato para la compra de 12 helicópteros multipropósito de EE.UU. debe ser analizado y aprobado por el Gobierno encabezado por Andrej Babiš. El Ministro de Defensa checo, Lubomír Metnar, espera que todo esté preparado a más tardar a finales del año en curso. Con anterioridad el Congreso de EE.UU. dio su visto bueno para la venta de helicópteros militares a Chequia.