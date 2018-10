Comienzan las elecciones comunales, que contarán con participación extranjera

Las elecciones comunales y al Senado de la República Checa comenzaron este viernes a las dos de la tarde y las urnas estarán a disposición de los electores hasta las diez de la noche. La jornada electoral continuará durante el sábado desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, en ese momento, se producirá el cierre de los colegios electorales y se procederá al recuento.

Desde la entrada de la República Checa en la Unión Europea, en el año 2004, los ciudadanos de países miembros que tuvieran residencia permanente en Chequia tenían derecho a votar en las elecciones de carácter local, tal y como especifica la legislación europea. Sin embargo, en 2014, el Ministerio del Interior señaló que las personas que proceden de un país de la Unión Europea también pueden votar aunque solo estén registrados como residentes temporales.

Pero lo cierto es que el sistema de votación checo puede ser complicado para los extranjeros que acudan a las urnas por primera vez. Explica un poco más del sistema Eva Krumpová, de la Oficina Checa de Estadísticas y vicepresidenta de la Comisión Electoral Estatal.

“Puedo votar a un partido y al mismo tiempo votar a candidatos individuales de otros partidos. Como máximo, hasta el número de candidatos que puedan ser aceptados para ese distrito. Se cuentan primero los votos de los candidatos individuales de otros partidos y después los candidatos del partido marcado, según el orden de la papeleta electoral“.

A pesar de esta opción para los extranjeros, las estadísticas muestran que solo 3069 ciudadanos de la Unión Europea se han registrado en la oficina electoral para las presentes elecciones, de los que el 90% tiene residencia permanente en Chequia.

Los interesados en los resultados pueden consultar la página web de la Oficina Checa de Estadísticas, que irá actualizando los datos de las elecciones desde el sábado por la tarde. Cuando llegue la noche, la mayoría de los votos deberían haber sido escrutados, tal y como hace cuatro años, añade Krumpová.

“Puedo indicar, según la información del recuento de los votos de las elecciones comunales de 2014, que a las ocho y media de la tarde ya teníamos el 90% de los distritos escrutados, al 99% llegamos después de la medianoche, y los distritos que faltaban se contaron a partir de las seis de la mañana del día siguiente“.

Aunque es poco conocido entre los ciudadanos de la Unión Europea, todas las personas procedentes de países miembros tienen la oportunidad no solo de votar, sino también de presentarse como candidatos a elecciones locales y al Parlamento Europeo, no importa que no hayan nacido en el país en el que se presentan.