Comienza a aplicarse en Chequia una prometedora medicina para la migraña

Un nuevo producto para prevenir la migraña ya está disponible para los pacientes checos. Consiste en un tratamiento biológico que ha demostrado una gran efectividad en los estudios clínicos, ya que más de la mitad de los pacientes que participaron en las pruebas vieron sus episodios reducidos en un 50 %.

La sustancia se aplica una vez al mes mediante una inyección, y está pensada especialmente para personas que padecen migrañas graves, es decir, para las que tienen episodios más incapacitantes y sufren este problema con más frecuencia. Este grupo de población en Chequia gira en torno a las 50 000 personas, como explica para la Radio Checa el doctor David Doležil, presidente de la Asociación para el Diagnóstico del Tratamiento de los Dolores de Cabeza.

“Se trata de una sustancia que se aplica en forma de inyección, y cuyo objetivo es bloquear un receptor concreto del cerebro. De esa forma limitamos la aparición del proceso que desemboca en migraña. En Chequia este problema afecta a un millón de personas, y 50 000 de ellas padecen una variante grave. Así que esta medicina ayudará a los pacientes, pero ayudará también desde el punto de vista socioeconómico, porque les permitirá trabajar”.

Esta inyección puede suponer un gran cambio en la calidad de vida de los pacientes, que a menudo ven su vida diaria y su trabajo afectados por la migraña. Por ejemplo, Dana, una trabajadora de 43 años, afirma que a veces este problema no le permite trabajar adecuadamente.

“Es desagradable y devastador. No puedo hacer nada más que centrarme en la migraña, distrae mi atención. Es inesperada, y en el momento que aparece tienes que reorganizar tu vida. Entonces necesito que mi jefe haga la vista gorda con mis responsabilidades en el trabajo”.

Una situación similar vivía Zuzana, quien tras participar en el estudio experimental de esta sustancia vio reducidos sus episodios de migraña de 17 al mes a los alrededor de tres que sufre ahora.

“El doctor me examinó y me dijo que podía ser candidata para probar un nuevo medicamento. Y me alegro de haber aceptado, porque ahora estoy mucho mejor”.

Por el momento, 250 personas están beneficiándose de este medicamento, sin embargo, no se trata de una medicina barata. Los pacientes deben ponerse esta inyección una vez al mes durante unos dos años, y cada inyección cuesta 550 euros.

Mientras que algunos lo están pagando completamente de su bolsillo, otros han conseguido de forma excepcional que se lo pague el seguro. El problema es que no existe hasta ahora ningún acuerdo específico respecto a esta medicina.

Por su parte, el director general de la Unión de Seguros de Salud, Martin Balada, señala que se mantienen reuniones para tratar el tema, pero que la alta demanda que tendría esta inyección supondría un gasto muy alto para las aseguradoras.

“Esta es una negociación difícil, ya que tendría un gran impacto en los presupuestos. Según las previsiones, en cinco años habría supuesto un gasto de unos 39 millones de euros, lo que es una cifra bastante alta”.

La migraña es una enfermedad cuya manifestación más conocida son los dolores de cabeza, aunque tiene más síntomas. Según los neurólogos, al menos el 10 % de la población la padece. Sus causas no son del todo conocidas, pero se sabe que por motivos hormonales es más frecuente en mujeres que en hombres.