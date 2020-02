Comic-Con Praga celebra su primera edición

Las Comic-Con, eventos de cómic inspirados en la Convención Internacional de Cómics de San Diego, que nació en 1970, se han expandido por todo el mundo en las últimas décadas.

Ahora este evento llega a Praga por primera vez, donde comenzará este viernes y donde espera sentar una larga tradición y celebrarse anualmente.

La celebración de la Comic-Con Praga 2020 surge a partir de la colaboración de distintas asociaciones de apasionados de los cómics y la fantasía que tienen mucha experiencia en la organización de eventos.

Pavel Renčín, director de marketing del festival, contó a Radio Praga Internacional un poco más sobre el nacimiento de esta idea.

“El camino hasta aquí ha sido divertido. Como director de marketing, tengo a mi cargo la organización de otros festivales y conciertos que hacemos, pero además llevo 20 años escribiendo fantasía. Entonces, cuando un amigo que organiza el Festival Fantazie en Chequia me dijo que por qué no hacíamos algo juntos, en concreto una Comic-Con, me pareció una idea genial. Era unir lo que hago como trabajo con algo que además es mi pasatiempo”.

Aunque las Comic-Con eran originalmente eventos centrados en los cómics, a día de hoy estas convenciones reúnen también a aficionados al cine, a los videojuegos, a los juegos de mesa y a la fantasía y la ciencia ficción en general.

Para los organizadores, es muy importante que el festival cumpla con las expectativas de los asistentes, por lo que quieren ofrecer un programa variado para todos los gustos. Conseguir que la gente pueda pasar el día en el evento y pasarlo bien es uno de los mayores retos, señala Renčín.

“Me gustaría que este evento no sea uno del tipo donde uno se pasea dos horas, compra algo y se va, sino que tenga un programa completo. Es decir, que llegues por la mañana y puedas pasar el día entero con las conferencias, exposiciones, conciertos, etc. Ese es nuestro enfoque. Entonces, el mayor reto creo que es hacer algo que sea especial para los checos, por ejemplo, hemos invitado a actores que creemos que pueden funcionar aquí. Pero como es el primer año, más tarde veremos si hemos acertado con algunas decisiones”.

Los invitados al Comic-Con Praga son uno de los principales atractivos para el público, que podrá hacerse fotos con algunos actores muy conocidos por los seguidores del cine de fantasía y de ciencia ficción. Pavel Renčín nos explica cuáles son algunos de los platos fuertes de este fin de semana.

“Las mayores estrellas que vienen son Ron Perlman, que es el actor de Hellboy; Brandon Routh, quien ha hecho de Superman; o por ejemplo, John Rhys-Davies, quien hizo de Gimli en El señor de los anillos y también actuó en Indiana Jones”.

Pero también acudirán otros grandes nombres como Ian McElhinney, quien aparece en Juego de Tronos, o por ejemplo, Anna Shaffer, quien actuó en las películas de Harry Potter y actualmente trabaja en la serie The Witcher.

Asimismo, se podrá conseguir la firma de algunos autores de prestigio dentro del mundo de los cómics, como Ben Aaronovitch, quien se hizo conocido por sus novelas basadas en el universo del Doctor Who.

Cuando se trata de este tipo de convenciones, uno de los puntos que más llama la atención de los visitantes es el uso de cosplay, accesorios y ropa para asemejarse a algún personaje de ficción. Pavel Renčín cree que aunque esta moda no está tan extendida en Chequia como en otros países, cada vez hay más interés por acudir a estos eventos disfrazado de algún personaje.

“Creo que en Chequia hay muchos fans del cosplay y es un fenómeno que se está desarrollando. Tenemos curiosidad por saber cuántas personas vendrán disfrazadas. Está claro que en los países occidentales la cultura del cosplay está creciendo y en estos eventos gran parte de los asistentes suele llevar un disfraz. No puedo hacer una estimación de cuántos habrá en Chequia, pero creo que hay mucha gente interesada. Aunque quizás por ser el primer año no esté tan extendido y en los próximos años se convierta en un fenómeno aun mayor”.

A la inauguración de la Comic-Con Praga 2020, que tendrá lugar este viernes, acudirá el alcalde de Praga, Zdeněk Hřib, quien ha celebrado que surja una iniciativa de este tipo en la capital checa.

El evento se celebrará hasta el domingo 9 de febrero en el O2 Universum, que forma parte del estadio O2 Arena, y está organizado por Comic-Con Prague y Active No Limits.