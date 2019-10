Chequia suspende exportación de armas a Turquía

El ministro de RR.EE. checo, Tomáš Petříček, se reunió este lunes con el embajador de Turquía en la República Checa. Según informó el canciller posteriormente a la Radio Checa, en el encuentro recalcó que su país insiste en que Ankara ponga fin a las operaciones militares en Siria y resuelva los eventuales problemas por la vía pacífica.

”Para nosotros es prioritario que las eventuales preocupaciones de Turquía sean solucionadas por la vía diplomática. Estamos dispuestos a dialogar con Turquía, pero bajo la condición de la suspensión de las hostilidades en el noreste de Siria. Que se ponga fin a esa operación unilateral que se cobró la vida de muchos civiles hasta el presente”.

En reacción a la operación militar turca, la República Checa suspendió de forma inmediata las exportaciones de armas y municiones a ese país. Sobre este paso decidieron en una reunión celebrada también este lunes el primer ministro, Andrej Babiš, el ministro del Interior, Jan Hamáček y el ministro de Industria y Comercio, Karel Havlíček. La medida abarca todo material de carácter militar sometido a licencia, sostuvo el ministro Hamáček.

”Han sido anuladas todas las licencias que ya habían sido concedidas y no se otorgarán nuevas mientras la situación no se aclare. Nuestros pasos los coordinamos con los demás países de la Unión Europea y la OTAN y simultáneamente consultamos el tema en el marco del Grupo de Visegrád”.

El ministro Havlíček aclaró que la medida abarca diversas compañías armamentistas de Chequia, al tiempo que rehusó especificarlas, al igual que el tipo concreto de armas.

”Se trata de toda una serie de armas fabricadas por varias compañías que no quiero mencionar en concreto porque eso no me compete. Puedo decir no obstante que no se trata de armas que sean utilizadas actualmente en el conflicto entre Turquía y Siria. Sin embargo, tomando en consideración la tensa situación reinante entre esos dos países y la operación militar de Turquía, hemos procedido a la suspensión de los suministros a ese país de todos los productos del sector en cuestión”.

Además de armas de calibre inferior a 20 milímetros, Chequia exportaba a Turquía munición, vehículos y sus componentes para el Ejército de Tierra, así como tecnologías para la aviación militar.

Las exportaciones de armas a Turquía fueron suspendidas asimismo por Alemania y Francia, siendo acordado este lunes que los países de la Unión Europea coordinarían su procedimiento en este tema. Francia adelantó que en la reunión del Consejo Europeo a celebrarse este jueves y viernes, propondrá la adopción de sanciones conjuntas contra Turquía.