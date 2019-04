Chequia se prepara para los eurocomicios

A las próximas elecciones al Parlamento Europeo aspiran esta vez 39 partidos y agrupaciones políticas checas, una más que en los comicios anteriores, celebrados en 2014. Su lista de candidatos la presentaron al Ministerio del Interior para ser registrados también las nueve formaciones representadas en el Parlamento checo. Según informó a la Radiodifusión Checa Ondřej Krátoška, portavoz del Ministerio, originalmente presentaron su candidatura 40 formaciones en total, no obstante, una fue excluida de los registros para los comicios.

”Hemos decidido registrar a 39 partidos y movimientos políticos checos que presentaron a sus candidatos para las elecciones al Parlamento Europeo. El Partido Pirata de Moravia y Silesia no cumplió los requisitos de la normativa relativa a los eurocomicios, por lo que no fue registrado para las elecciones”.

La exclusión de uno de los partidos aspirantes se debe a que este no había pagado previamente la reglamentaria suma de 585 euros a modo de aporte para los gastos vinculados con la organización de las elecciones y tampoco presentó un certificado con la ciudadanía de sus candidatos.

Hace cinco años la participación de los electores checos en los eurocomicios no llegó al 20% y, después de Eslovaquia fue la más baja de la Unión Europea. De acuerdo con Jaroslav Miller, rector de la Universidad Palacký de Olomouc, esto se debió, entre otras razones al fuerte euroescepticismo propagado de forma abierta por algunos políticos del país.

”Considero que ello se debió sobre todo a dos motivos. Uno es la retórica euroescéptica y a veces hasta rencorosa utilizada por algunos representantes políticos de nuestro Estado frente a la Unión Europea. Esto, naturalmente, dejó ciertas huellas en la sociedad. El otro motivo es la cuestión de la identidad. Nuestro hogar es la República Checa, pero también Europa o la Unión Europea, a lo que no nos acostumbramos y no lo aceptamos todavía. Pero el Parlamento Europeo decide sobre un sinnúmero de cuestiones que influenciarán nuestras vidas querámoslo o no. Y siempre es mejor tomar parte en esas decisiones que dejar que decidan otros”.

Con motivo de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, la Universidad Palacký puso en marcha un proyecto denominado EUforka, al que se sumaron hasta el presente más de dos decenas de otras escuelas del país. Su objetivo es ofrecer a la población a través de las redes de comunicación universitarias más información concreta y fidedigna sobre el significado y el funcionamiento de la Unión Europea. Se incluirán asimismo noticias y comentarios polémicos o críticos, para dar espacio a los círculos que claman por la reforma comunitaria.

Jaroslav Miller opina que cada país comunitario, independientemente de su tamaño y número de habitantes, puede y debe defender sus intereses nacionales y ganarse el respeto de los demás. Alcanzar ese objetivo es tarea de los 21 representantes checos en el Parlamento Europeo, insiste Miller.

“El grado de influencia depende de cada país miembro, de si se gana el respeto de los demás. Lamentablemente, la República Checa no es muy activa en el ámbito europeo, a pesar de que últimamente me parece que la situación va mejorando y se desarrolla. En la UE hay numerosos estados pequeños que se hacen ver; y oír y son relativamente activos. De ejemplo puede servir Dinamarca”.

Este lunes la Comisión Electoral Estatal sorteó los números bajo los que las diferentes agrupaciones presentarán sus listas de candidatos a los electores checos. Esos números aparecerán también en las papeletas y las agrupaciones los pueden utilizar en su campaña electoral.