Chequia respalda la protección al menor frente a la publicidad en internet

La plataforma You Tube para compartir vídeos y otros servicios similares deberán eliminar la publicidad de cigarrillos y de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Otro tipo de publicidad debería ser regulado de alguna forma. Esto con el fin de asegurar una mayor protección de los niños y adolescentes ante la influencia negativa que pueda tener la publicidad en el sano desarrollo de los menores, de acuerdo con Artuš Rejent, del Ministerio de Cultura.

”Estos servicios no están regulados ahora de ninguna forma. No obstante, debemos tener en cuenta que su carácter se asemeja a las transmisiones de televisión y allí la publicidad está regulada. Por lo que consideramos indispensable adoptar la regulación de la publicidad también en este tipo de servicios”.

La Unión Europea adoptó una directiva de regulación de la publicidad de algunos tipos de productos en internet, al igual que rige en el caso de la televisión. Los países miembros deben incluir las estipulaciones de la norma en su legislación a más tardar en septiembre del año en curso.

Los proveedores de servicios de internet deberán facilitar a sus usuarios que avisen en caso de aparecer alguna publicidad inconveniente o introducir la posibilidad de algún control de parte de los padres de los niños y verificar la edad de los usuarios.

Representantes de las compañías de servicios de internet aplauden los esfuerzos por proteger a los menores de un eventual contenido dañino de la publicidad, al tiempo que advierten que algunas medidas será difícil aplicar en la práctica, según indica Jana Břeská, de la Asociación para el Desarrollo de Internet.

”En el caso de la verificación de la edad del usuario surge el problema de si la edad indicada es cierta o inventada. Los proveedores serios de los servicios de internet aplican el control por parte de los padres de los niños-usuarios, pero no es una medida generalizada. Y en caso de que se trate de aplicar otras medidas de control se necesitaría reunir ciertos datos y surgiría así el peligro de violar la norma de protección de datos personales”.

Otro problema, afirma Břeská, es la definición de la expresión “contenido dañino” de la publicidad y la identificación de las grabaciones o vídeos que puedan tener ese contenido.

La compañía Google que ofrece el servicio de You Tube dispone de una versión especial dirigida a menores de 13 años llamada You Tube Kids. Esta facilita a los padres de los niños varios instrumentos para poder determinar a sus hijos los límites al entrar en el mundo en línea. Además, para la publicidad en este servicio rigen normas más severas que para la plataforma principal de You Tube.

El proyecto de la directiva nacional sobre la protección de los menores ante eventuales impactos de la publicidad en los servicios de internet, que toma en consideración las estipulaciones de la norma comunitaria, es sometido ahora a un análisis en los ministerios e instituciones competentes.

El borrador prevé que el control del contenido de los portales estará a cargo del Consejo para las Transmisiones de Radio y Televisión. Este estaría facultado a aplicar multas de hasta 500 000 euros en caso de violación de la norma de protección de los menores ante los impactos dañinos de la publicidad.