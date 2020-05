Chequia invertirá millones para salvar la temporada turística

Las diferentes regiones de la República Checa están adoptando medidas para apoyar el sector del turismo que está por iniciar su temporada más importante. Las administraciones regionales planean invertir millones de coronas para atraer a visitantes en los meses estivales.

Tras estar cerrados desde mediados de marzo, los hoteles vuelven a abrir sus puertas esta semana. En la región de Bohemia del Sur, por ejemplo, clientes han reservado 350 000 noches menos que el año pasado y, en consecuencia, más de 4000 empleados del sector turístico corren el riesgo de perder su trabajo. Según comentó Jiří Klika, dueño de un hotel en el centro de la ciudad de České Budějovice, si la ocupación de los establecimientos no crece, no tendrá sentido continuar con su funcionamiento.

“Más bien estamos devolviendo dinero. Habrán llegado tres reservaciones para el mes de julio. Si la situación no mejora y la ocupación no llega por lo menos al 30 %, no tendrá sentido seguir abiertos”.

Las familias que viajen a Bohemia del Sur y pasen al menos tres noches recibirán apoyo financiero, según planea la presidencia de la región. Cada huésped recibirá un descuento de hasta 11 euros por persona por noche. Según la gobernadora de la región, Ivana Stránská, se podrán disminuir así los precios de los hoteles que son demasiado caros para algunos turistas.

La inversión planificada superará un millón de euros y la región espera que los visitantes utilicen los recursos ahorrados en alojamiento para apoyar a restaurantes y comercios locales. Este verano, Pavla Šustrová y su familia pasarán sus vacaciones en el sur de Bohemia y es precisamente lo que piensan hacer.

“El dinero que ahorremos de esta manera seguramente lo vamos a aprovechar. Iremos a comer un buen pescado y visitaremos algún lugar interesante.”

Entradas gratuitas a castillos y museos

Otras cinco regiones planean ofrecer entradas reducidas a museos, castillos o palacios. En Praga y Bohemia Central, entradas a sitios históricos y culturales se entregarán de forma gratuita como bonus para los que se hospeden en uno de los más de 8000 establecimientos de la capital y de la región circundante.

Muchas instituciones praguenses han iniciado campañas en las que motivan a sus aficionados a que las apoyen. El Zoológico de Praga, por ejemplo, ha acogido solo un tercio de la cantidad habitual de visitantes desde que volvió a abrir. Para apoyar sus actividades, está vendiendo “entradas para tiempos mejores” que la gente podrá aprovechar hasta finales del próximo año.

Dado que la temporada turística se inicia con retraso, en la región de Moravia-Silesia planifican prolongarla hasta septiembre y octubre y cubrir el precio de las entradas a algunos sitios históricos y culturales.

Por su lado en la región de Pilsen, la presidencia prevé proporcionar ayuda directa a los balnearios y ofrecer la entrada a sus museos y galerías de manera gratuita. Los establecimientos culturales abrieron sus puertas hace apenas dos semanas y según comentó Jan Samec, director de la Galería de arte Karlovy Vary, para la Televisión Checa, el impacto de las restricciones sobre uno de los edificios de la galería ha sido enorme.

“Si lo expreso en porcentaje, creo que la caída sería de hasta un 97 %. La villa de Becher está rodeada por casas balnearias que están completamente vacías”.

También el Gobierno prevé apoyar el turismo en Chequia durante la temporada alta del verano. El Ministerio para el Desarrollo Regional planea emitir cupones de vacaciones para empleados. Cómo se reflejará esta intención en la realidad dependerá de las negociaciones del Gobierno que, según la ministra para el Desarrollo Regional, Klára Dostálová, podrían iniciarse a principios de junio. Lo que falta acordar, según la ministra, es si el apoyo se aplicará de forma general o estará destinado únicamente a las localidades más afectadas por la crisis.