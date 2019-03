Chequia es el invitado especial de la Feria del Libro de Leipzig

La República Checa es el invitado especial de la Feria del Libro de Leipzig, que se celebra en marzo de cada año. Es una de las ferias más conocidas del mundo, y gracias al estatus de invitado de honor, más de sesenta escritores checos podrán participar en el evento.

La ciudad de Leipzig se ha visto copada en los últimos días con letreros diciendo “Ahoj!” (¡Hola!), que invitan a los visitantes a los eventos de la representación checa en la feria. Los letreros tienen una mezcla de colores – azul, rojo, negro y amarillo. Esta combinación hace referencia a las banderas checa y alemana.

El puesto checo en la feria brilla desde la distancia con su diseño original. Tiene forma de un barco, con los mismos colores que los letreros. El autor del aspecto visual es Martin Hrdina, quien explica cómo realizó la tarea.

“Pasamos mucho tiempo diseñando el logo. Había propuestas de un logo de un libro abierto, un lector, un ojo, etc. En el momento en que surgió la idea de trabajar con un texto, se nos abrieron muchas opciones, como el diseño del puesto, el logo se visualizó en el espacio”.

Entre los autores checos que representan al país en la feria está Kateřina Tučková, quien presentará la traducción de su libro “La Expulsión de Gerta Schnirch” al alemán.

“He tenido un par de lecturas del libro Gerta Schnirch en Alemania. La gente aquí tiene preguntas similares a los checos, pero también preguntas de otro tipo, por ejemplo sobre la culpabilidad y su transmisión a las siguientes generaciones. Los lectores luego quieren hablar sobre la República Checa, sobre los lugares de donde provienen algunos de ellos o sus ancestros”.

La Feria del Libro este año rinde homenaje a Petr Sís, artista de renombre internacional. Sís, de origen checo, es un autor de libros infantiles, ilustrador, diseñador gráfico y creador de películas animadas, quien vive en EE.UU. En una rueda de prensa Sís dijo que se identificaba tanto con la nación checa, como con la estadounidense.

“He vivido la mitad de mi vida en la República Checa y la otra mitad en Estados Unidos. Vivo en Norteamérica con mi esposa, y nuestros niños han escuchado todos los cuentos de hadas, los que yo conozco en checo, en inglés. Soy autor de libros infantiles ilustrados, y me alegro de que les gusten a todos los niños, sin tener en cuenta la nacionalidad”.

Según el director de la Feria del Libro, Oliver Zille, los alemanes no están muy familiarizados con la nueva literatura checa. Sin embargo, gracias a la participación checa en la feria, esto podría cambiar.

“La Feria del Libro de Leipzig puede introducir a la República Checa en todos los países de habla alemana, en el mercado del libro, las editoriales. Por supuesto, los medios de comunicación tienen un papel importante. Tenemos 3500 periodistas acreditados en la feria. Podemos interconectar a Chequia con las editoriales de Alemania, Austria y Suiza. Es una posibilidad para los autores checos de establecer relaciones a largo plazo en el extranjero”.

El director Zille continúa diciendo qué es lo que el invitado especial puede ofrecer a los visitantes.

“El invitado de honor puede presentar a sus autores en la feria, los que quizá no sean tan conocidos en Alemania. También puede introducir su cultura y sociedad en el extranjero. Todos los alemanes conocen la República Checa, su cocina y buena cerveza. Pero no conocen la sociedad, no saben qué piensan los checos sobre los problemas que tienen, cuáles son las relaciones entre los grupos sociales del país. A través del evento queremos presentar una imagen actual de este país para poder entenderlo mejor”.

El programa checo en la feria internacional es muy amplio. Aparte de lecturas de los autores, ofrece debates en los que pueden participar los visitantes. La Feria del Libro de Leipzig continuará hasta el domingo 24 de marzo.