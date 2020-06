Nació en Nueva York y fue la esposa del primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk. Aprendió checo perfectamente, se sumó a varias asociaciones femeninas en Praga y luchó por la igualdad de las mujeres. En este aspecto impactó de manera notable las decisiones de su marido.

Charlotte Garrigue Masaryk fue la primera “Primera dama” en la historia de Chequia y Checoslovaquia, pero su enfermedad le impidió disfrutar de esta función plenamente. La Primera Guerra Mundial y el impacto que tuvo en la familia Masaryk perjudicaron gravemente su salud. Su hijo Herbert murió de tifus y su esposo junto a su hija Olga emigraron. Charlotte sufrió acoso por parte de la policía y se enfrentó a dificultades financieras. Tras la elección de Tomáš Garrigue Masaryk como presidente, Charlotte dividía sus estancias entre un sanatorio y el palacio presidencial de Lány. A pesar de su indisposición apareció en público en varias ocasiones, por ejemplo durante el congreso de Sokol, un movimiento deportivo de gran popularidad, donde miles de personas la recibieron con aplausos entusiastas. Charlotte murió el 13 de mayo de 1923 en Lány, a los 72 años. Antes de su fallecimiento, su esposo le rindió el siguiente homenaje: “Charlie, gracias por todo lo que has hecho por mí. Lo sé y te lo digo, no hubiera podido lograr lo que he logrado, no hubiera crecido como he crecido”.

El proyecto de ilustraciones “Mujeres checas que hicieron historia” se ha inspirado en el 100 aniversario de la legalización del voto para las mujeres checoslovacas en 1920 y el 200 aniversario del nacimiento de la escritora Božena Němcová. Se trata de un proyecto en el que colaboran los Centros Checos, los estudiantes de la Facultad de Diseño y Arte Ladislav Sutnar de Pilsen, coordinados por Renáta Fučíková, y Radio Praga Internacional.