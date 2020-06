Bertha von Suttner

Esta pacifista, periodista y escritora de lengua alemana nació en Praga. Provenía de la prominente familia aristocrática de los Kinsky. En 1905, se convirtió en la primera mujer en ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Se oponía al antisemitismo y luchaba por los derechos de las minorías y la igualdad de las mujeres. Bertha participó asimismo en la creación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Su historia personal y amorosa fue bastante agitada. Tuvo influencia en la vida de varios hombres: de Alfred Nobel, Arthur von Suttner o el escritor Karl May, quien la admiraba. La relación más importante fue la que mantuvo con Nobel. Si no se hubieran conocido, posiblemente no existiría el Premio Nobel, y sin él, Bertha no habría podido entrar en la vida pública. Es famosa asimismo su novela ‘¡Abajo las armas!’, inspirada por sus propias experiencias de la guerra ruso-turca. La obra fue traducida a numerosos idiomas. Con su visión cosmopolita del mundo, Berta se adelantó a su época. Aun así, había quienes la criticaban, se burlaban de ella y la llamaban Bertha La Gorda. A pesar de ello, es considerada hoy en día la mujer más notable del periodo que precedió a la Primera Guerra Mundial.

El proyecto de ilustraciones “Mujeres checas que hicieron historia” se ha inspirado en el 100 aniversario de la legalización del voto para las mujeres checoslovacas en 1920 y el 200 aniversario del nacimiento de la escritora Božena Němcová. Se trata de un proyecto en el que colaboran los Centros Checos, los estudiantes de la Facultad de Diseño y Arte Ladislav Sutnar de Pilsen, coordinados por Renáta Fučíková, y Radio Praga Internacional.