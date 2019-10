Babiš critica a la UE por pasividad en ataque turco contra Siria

El jefe del Gobierno checo, Andrej Babiš, asistió este domingo a una reunión con el grupo de expertos del presidente de la República, celebrada en el Palacio presidencial de Lány. En ella se debatió la estrategia del Grupo de Visegrád, la postura de Chequia frente a la Unión Europea, y otras cuestiones de actualidad, como el reciente ataque turco contra Siria.

Al hablar después de ese encuentro con los medios de información, Babiš criticó a Bruselas en relación con la ofensiva turca y dijo que la Unión Europea es poco activa e incapaz de una acción conjunta en política exterior.

”Condenamos la acción militar de Turquía contra Siria, porque la situación en esa región no debería resolverse por medios militares sino políticos. Por otro lado, Europa no hizo nada en este tema”.

Babiš dijo estar convencido de que el ataque turco pudo haberse prevenido si las potencias mundiales y también Bruselas hubieran negociado activamente con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

”La política exterior de Europa no funciona. En vez de ser preventiva es reactiva. Y esto lo vemos justamente en lo que sucede con respecto a Turquía. Desde el año 2017 el presidente Erdogan trató de debatir con Europa, habló también en la ONU. Naturalmente, esto no le quita la responsabilidad por el ataque contra Siria. Pero es absurdo que un país miembro de la OTAN esté involucrado en este litigio, que está relacionado con la migración. Los políticos europeos no hemos ayudado ni solucionado nada. Creo que hemos hecho muy poco para impedir ese ataque”.

Turquía inició los ataques militares contra Siria el pasado miércoles. El jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker exhortó entonces a Ankara al cese de esa operación. Francia a su vez condenó la ofensiva turca y junto con el Reino Unido y Alemania exhortó a la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. Francia y Alemania también suspendieron el sábado la exportación de armas a Turquía. En opinión del primer ministro checo, la Unión Europea pudo haber hecho más porque, según destacó, en realidad no hizo casi nada.

”Los diferentes países de la Unión Europea emiten ahora diversos llamamientos y piden la adopción de sanciones contra Turquía. En vez de que alguien se siente a la mesa de negociaciones con el presidente Erdogan, nuevamente tenemos llamamientos, cada país exhorta a algo. Una vez más Europa se mostró disfuncional y sin capacidad de acción”.

A finales de septiembre el jefe del Gobierno checo, Andrej Babiš, manifestó su apoyo al plan del presidente turco para la creación de una ‘zona de seguridad’ en el norte de Siria. Tras la ofensiva de Turquía contra esos territorios sirios habitados por la población kurda, Babiš subrayó que la ocupación militar del norte de Siria nunca había sido mencionada en las deliberaciones sobre ese proyecto.