100 años de República - Las vajillas en el Castillo de Praga

La vajilla del presidente de Checoslovaquia no prescindió de nobles porcelanas y cristales durante el acontecer de los eventos más importantes. El presidente T. G. Masaryk y su despacho no solo tuvieron que equiparse con una nueva cubertería, sino que esta debía ser de un gran nivel. Una vajilla hecha en la mejor porcelana del país, la Pirkenhammer de Březová, que fue adornada con símbolos del Estado. La salsera que se encuentra en este conjunto es hasta hoy considerada como una de las piezas de porcelana checa más refinadas. La vajilla la completan piezas de cristalería robusta de la marca Moser con símbolos del Estado tallados. Las vajillas checas adornadas con símbolos estatales tuvieron una historia interesante. Esos símbolos responden a la primera propuesta de Jaroslav Kursa del año 1919. El emblema, formado solo por el tradicional león checo, fue aceptado por el Gobierno el 19 de mayo de 1919. Sin embargo, usar solo el símbolo checo levantó algunas protestas en Eslovaquia, por eso esta vajilla no se utilizó mucho. En el año 1939, el león checo de esta forma gráfica fue escogido para el emblema del Protectorado de Bohemia y Moravia. Probablemente gracias a que se le puso esa simbología, esta vajilla fue usada en el Castillo de Praga entre 1939-1945.

En los años que gobernó, a Edvard Beneš se le servía la comida en porcelana de Nová Role. Esta porcelana estaba dedicada a clientes especiales y para el presidente de la República se preparó una serie con los bordes decorados con un león dorado que representa al león del escudo nacional. La vajilla se completó con cristal de la marca Moser.

Este conjunto de porcelana se realizó entre finales de los años 20 y principios de los 30 con porcelana de Bechyně. Representa una prueba única de la antigua tradición de adornar las mesas ceremoniales con porcelanas que representan grupos alegóricos.

Después del año 1948 fue fabricado un conjunto de porcelana de Karlovy Vary, con el signo Dalovice, Bohemia, decorado con una línea verde que antes era utilizado en el chalet Luh en la reserva del palacio de Lány.

El cambio de los símbolos del estado aprobada en 1960 conllevaba, entre otras cosas, el encargo de una nueva vajilla para el presidente. En el año 1966 se encargó una vajilla moderna con porcelana Claudia de Nová Role. La vajilla se completó con cristales simples y elegantes de la marca Moser.

En el año 1972 la Oficina Presidencial encargó una nueva vajilla a una filial de la fábrica de porcelana Bohemia, en Nové Role. La porcelana contaba con unos bordes ondulados que dejaban atrás el estilo más sobrio de épocas anteriores. Una vez más, se completó el juego con cristales de la marca Moser.

El actual juego de cubertería se encargó en el año 1998. Según la propuesta del artista Jiří Laštovička se desarrolló un conjunto de la llamada porcelana Prezident de Nová Role, que se hizo parte de la empresa Thun 1794. Los vasos de cristal los puso como es tradicional la empresa Moser.

Todas las fotos han sido proporcionadas por la Administración del Castillo de Praga.