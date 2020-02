Mejora la calidad del combustible que se vende en Chequia

A lo largo del año 2019, la Inspección Comercial de la República Checa tomó 2668 muestras de combustible a lo largo del país, de las que solo 18 no cumplían las normas, es decir, un 0.7 % del total. Esta cifra representa la mejor de la historia desde que se realizan estos controles en Chequia, según ha indicado Jiří Fröhlich, portavoz de la Inspección.

El mayor cambio positivo lo ha experimentado la gasolina. Mientras que en 2018 el 1.9 % de las muestras analizadas no superaron los controles, el año pasado fue solo el 0.3 %. Sin embargo, el diésel empeoró ligeramente, del 0.7 % al 1 %. Sí empeoró de forma más notable el combustible E85, que de no tener muestras que no cumplieran las normas ha pasado al 10 %.

Según Václav Loula, de la Asociación Checa de Industria y Comercio Petrolero, la mayoría de las muestras que no cumplen las reglas probablemente sufrieron alguna negligencia durante su transporte, como una limpieza inadecuada de las cisternas donde se distribuye.

La Inspección Comercial de la República Checa prohibió durante 2019 la venta de 86 000 litros de combustible, que ascendían a un valor de 110 000 euros.