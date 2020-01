Los pisos cercanos a la estación de metro Staroměstská son los más caros de Praga

El precio de la vivienda en Praga es una de las principales preocupaciones de sus habitantes. Pero este precio puede variar enormemente dependiendo de qué estación de metro se encuentre en los alrededores. Según un estudio del portal Valuo.cz, el metro cuadrado más caro se encuentra en las cercanías de la estación Staroměstská, de la línea de metro A, donde la media ronda los 6750 euros.

La segunda estación de metro que aparece en la lista pertenece a la línea de metro B. Se trata de Národní Třída, donde el metro cuadrado de un piso se sitúa en promedio en unos 6700 euros. Le sigue una estación de la línea A, Malostranská, que ocupa el tercer lugar de precios con 6600 euros por metro cuadrado.

En general, la línea que presenta precios más caros es la A, mientras que comprar un piso en los alrededores de la línea C es de media más barato. No obstante, el precio del metro cuadrado más barato corresponde a una estación de la línea B, Černý Most, con 2400 euros.

En lo que se refiere a las bajadas y las subidas de precios, el mayor descenso en el último año se produjo cerca de la estación Malostranská, donde el precio de los pisos se redujo en un 11 %. Donde más subieron fue en las cercanías de la estación Dejvická, donde los pisos son ahora un 30 % más caros.

Para realizar este estudio, Valuo.cz tuvo en cuenta los anuncios de portales inmobiliarios donde se ofrecieran pisos de entre 70 y 90 metros cuadrados y cuya distancia a una estación de metro fuese menor a un kilómetro.