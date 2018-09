Los checos madrugan para trabajar

El día laboral en Chequia empieza temprano, un hábito que se cree que ha sido adoptado desde los días del Imperio austrohúngaro cuando el emperador Francisco José se despertaba a las 3:30 a.m. Este pedía ser informado sobre asuntos de Estado a las 5 a.m y a esta hora recibía sus primeras peticiones. A las 6 de la mañana después de haber desayunado, ya se encontraba listo y preparado para dar órdenes. El día laboral en el Imperio austrohúngaro se iniciaba las 7 a.m en punto y cuando el primer teléfono fue introducido en el palacio, los oficiales alrededor del imperio debían estar preparados para contestar las llamadas provenientes de Viena.

Hasta el día de hoy, no mucho ha cambiado en la República Checa. El gobierno liderado por Andrej Babiš comienza sus sesiones a las 6 a.m junto con periodistas acreditados que se espera que estén ahí una hora antes. La mayoría de obreros llegan a sus trabajos a más tardar a las 6 de la mañana, muchos trabajadores del sector público empiezan a las 7 a.m mientras que el 82% de pequeñas y medianas empresas marcan el comienzo de la jornada a las 8 a.m.

Encuestas de opinión realizadas sobre el tema muestran que la gran mayoría de empleados no aceptarían un cambio que les ofrezca un inicio tardío porque prefieren tener más tiempo libre en la tarde. Las personas que trabajan desde las 6 a.m usualmente están fuera de su trabajo a las 2.30 p.m.

Sin embargo, la encuesta muestra que particularmente las personas que viven en ciudades más grandes están obteniendo más libertad para negociar un inicio más tarde o para trabajar desde casa.