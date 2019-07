Hospitales aseguran que el Estado les debe millones de euros

El presidente de la Asociación de Hospitales de Bohemia y Moravia, Eduard Sohlich, dijo que el hecho de que el estado, a través de las aseguradoras de salud, deba tanto dinero a los hospitales, los había colocado en una situación crítica.

Sohlich subrayó que los hospitales no podían mantener los niveles actuales de atención y que se verían obligados a reducir la calidad de sus servicios. El primer ministro Babiš ha asegurado que no había peligro de que el sistema de salud colapsara. Dijo que las aseguradoras de salud no eran el Estado, y que no pertenecen al Estado.

No obstante, la aseguradora más grande de la República Checa, VZP, con seis millones de clientes, es estatal.

Desde 2016, los hospitales del país han recibido inyecciones millonarias en reembolsos por la atención prestada, matizó el primer ministro.

El ministro Vojtěch argumenta que las aseguradoras deben mantener sus reservas en caso de una posible recesión económica. Actualmente, no poseen el nivel de reservas que tenían antes de la última crisis financiera, dijo en un comunicado.

El presidente de la Unión de Pacientes, Luboš Olejár, reveló que los pacientes en las regiones checas ya estaban recibiendo una atención inferior a la de las principales ciudades. Afirmó que la lentitud y la inactividad del Ministerio de Salud estaban empeorando una mala situación en las regiones.