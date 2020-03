El cierre de las fronteras deja a los agricultores sin trabajadores extranjeros

Importantes granjas y haciendas del sur de Moravia informaron al Ministerio de Agricultura que el cierre de las fronteras les ha dejado sin trabajadores temporales para preparar las tierras laborables a partir de la primavera.

Los agricultores temen que se pierdan las plántulas por no tener gente que pueda prepararlas y sembrarlas. Ya están ordenadas y pagadas, por lo que las pérdidas ascenderan a miles de euros.

Josef Sklenář, un agricultor de la región del sur de Moravia, dijo a la Radio Checa que pronto deberían llegar las plántulas de Alemania que se encargaron antes de la Navidad como se hace todos los años.

“La empresa alemana nos prepara y cultiva las semillas, nos las traerán pronto y tendremos que pagarlas independientemente del problema existente”, dijo Sklenář quien necesita de unos 50 trabajadores para plantar lechugas.

Otra dificultad a mediano plazo es, según subrayan los agricultores, que el Ministerio del Interior se ha visto obligado a suspender las solicitudes de visados de trabajo. Esto significa que después de superada la epidemia pasará algún tiempo hasta que las nuevas visas se hagan efectivas.

Tomáš Zoufalý, director de ZOŠI Agro de Nové Bránice, indicó que se enfrentan a un gran problema porque “si no plantamos cultivos en la primavera, no cosecharemos nada en otoño. Aun así, no somos autosuficientes en el cultivo de hortalizas, donde la autosuficiencia no llega al 30 %“.

Vojtěch Bílý, portavoz del Ministerio de Agricultura, adelantó que han iniciado conversaciones con las universidades agrícolas para que los estudiantes ayuden en los campos a cubrir las necesidades inmediatas de los agricultores.