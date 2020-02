Disminuye la cantidad de oficinas sin ocupar en Praga

La mayor cantidad de oficinas en la capital checa que no han sido ocupadas se encuentran en el distrito de Praga 5, con un 7.2% del total y en Praga 4, con un 5.5%. Mientras tanto, en Praga 10 y Praga 3 es donde hay menos oficinas a disposición, entre el 1% y el 2%.

Durante el tercer trimestre de 2019 se terminó la construcción en Praga de 32 900 metros cuadrados de oficinas, un 14% menos que en 2018. Fueron tres proyectos en total. Uno fue el edificio Dock In Three, situado en Praga 8, el otro el llamado Office Building Argentina, en Praga 7, y el último fue la reconstrucción general del Life Building C, en Praga 4.

Las oficinas modernas ocupan en Praga un total de unos 3.6 millones de metros cuadrados. El alquiler de las oficinas en pleno centro de Praga se incrementó entre un 5% y un 7% en 2019, alcanzando 22.50 euros y hasta 23 euros por metro cuadrado al mes.

El alquiler de las oficinas en los barrios cercanos al centro subió un 3% a 15.5 euros y hasta 17 euros el metro cuadrado, mientras que en los recintos en las afueras de la capital checa el precio quedó entre 13.5 euros y 15 euros el metro cuadrado.