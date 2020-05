Rudy Linka: Entre los mejores jazzmen del mundo

Rudy Linka se enamoró del jazz como adolescente en los años setenta. Los discos de jazz se los pedía prestados a sus amigos y en la embajada estadounidense de Praga.

En 1979 se graduó en guitarra clásica en el Conservatorio de Praga. Pero en los años 80 emigró de la Checoslovaquia comunista a Suecia, donde estudió composición en el Music Institute de Estocolmo. Con el tiempo consiguió la nacionalidad sueca, conoció al bajista estadounidense Red Mitchell y empezó a colaborar con él.

Linka se trasladó más tarde a Nueva York donde prosiguió sus estudios en The New School. En 1989 empezó a dar clases de guitarra él mismo. Hasta mediados de los años noventa trabajó como director del departamento musical en The Day School de Nueva York y como consultante musical colaboró con varios conservatorios en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Una gira jazz por ciudades checas

En 1996, la revista alemana JazzThing Magazine eligió su disco titulado Czech It Out como una de las mejores grabaciones del año. Y dos años más tarde lo incluyeron los lectores de la revista DownBeat entre los mejores guitarristas contemporáneos.

El músico ha colaborado a lo largo de su trayectoria con otros músicos importantes, como los contrabajistas George Mrazek y Red Mitchell y el guitarrista John Abercrombie.

A partir de 2005, Rudy Linka organiza el festival Bohemia Jazz Fest que se efectúa en las plazas de varias ciudades checas, además de Praga la gira recorre también las urbes de Pilsen, České Budějovice y Prachatice, entre otras.