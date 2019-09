Pink Floyd dio su único concierto en Praga hace 25 años

El 7 de septiembre de 1994 se efectuó uno de los conciertos más trascendentes a nivel de la República Checa. El legendario grupo británico Pink Floyd llegó entonces al estadio Strahov de Praga para deleitar en directo a sus fans en el marco de su gira por Europa. La banda regresó entonces a los escenarios tras una pausa de cinco años con motivo del lanzamiento del disco ‘The Division Bell’.

La llegada de la banda fue todo un acontecimiento: En la víspera del concierto, los integrantes de la banda fueron recibidos por el entonces presidente Václav Havel en el castillo de Praga. La afición mostró un gran interés por las entradas, a pesar de que la banda llegó sin su cofundador, cantante y bajista Roger Waters.

El grupo, integrado por el cantante y guitarrista David Gilmour, el teclista Rick Wright y el batería Nick Mason abrió el espectáculo acompañado de gradiosos efectos de luz y láser con la canción ‘Shine On You Crazy Diamond’. Durante el concierto, que se efectuó bajo una lluvia sostenida, ofrecieron al público entre otras las famosas piezas ‘Sorrow’, ‘Money’, ‘Wish You Were Here‘ y ‚Another Brick in the Wall‘.

Se trató de uno de los conciertos más grandes del país hasta la fecha al que acudieron unos 120 000 fans. Este número fue superado tan solo un año más tarde por los Rolling Stones, a los que escucharon en directo casi 130 000 aficionados, y por Michael Jackson, cuyo concierto no se perdieron en 1996 en Praga unas 125 000 personas.

Pionero del rock progresivo

Pink Floyd surgió en 1964 como una banda de rock psicodélico que más tarde se convirtió en uno de los pioneros de rock progresivo. El grupo se hizo famoso en la segunda mitad de los años sesenta del siglo pasado al ser liderada por el cantante y guitarrista Syd Barrett.

No obstante, su comportamiento incalculable obligó a los integrantes de la banda a contratar a otro guitarrista, David Gilmour, que más tarde reemplazó por completo a Barrett. En el líder de la banda se convirtió el bajista y cantante Roger Watters. Esta formación grabó discos muy preciados como ‘The Dark Side Of The Moon’, de 1973, ‘Wish You Were Here’, de 1975, ‘Animals’, de 1977, y ‘The Wall’, de 1979.

En 1985, Watters anunció el fin de la banda, pero sus compañeros siguieron tocando y lanzaron dos discos más. Finalmente, en 1995, cerraron definitivamente la trayectoria de una de las bandas más famosas de todos los tiempos.

El grupo regresó al escenario diez años más tarde, incluso con Roger Watters, en el concierto caritativo Live 8 en Londres. Su último disco lo lanzó en 2014 bajo el nombre ‘The Endless River’. Hasta la fecha, Pind Floyd ha vendido en total unos 200 millones de álbumes en todo el mundo.