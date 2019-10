Ondřej Havelka: El gran resucitador del swing

Al subir al escenario Ondřej Havelka se pone el traje que estaba de moda en la época de entreguerras y empieza a hacer el papel de cantante, animador y bailarín de claqué. “Los músicos que tocaban el swing siempre divertían el público y eso es lo que me gusta a mí también”, dice Havelka.

Él y su grupo Melody Makers, integrado por 15 músicos, llevan entretieniendo durante varios años el público con una interpretación auténtica del swing de entre los años treinta y cuarenta del siglo pasado.

El abanico de su repertorio es muy amplio, incluye composiciones para big band checas, estadounidenses y alemanas. Sus conciertos evocan con detalle las maneras de la época, los peinados y vestidos, hasta la dramaturgia de todo el espectáculo.

El líder de la banda de swing recuerda que siendo jóven tocaba la guitarra eléctrica y quería ser rockero. En los años ochenta comenzó a estudiar en la Academia de las Artes de Praga, porque quería integrarse en el teatro Studio Ypsilon.

Cantante, actor y director

“El teatro me cautivó. Piezas musicales representaban siempre una parte importante de sus espectáculos llenos de humor. Los actores interpretaban canciones de swing y eso me gustó muchísimo de manera que deseaba estar con ellos. Pero no tenía la valentía de tocar la puerta y trabajar en el teatro como tramoyista, por ejempo. Así que me inscribí para la Academia de las Artes”, indicó Havelka en una entrevista para la Radio Checa.

Una vez graduado en el año 1980, Havelka ingresó en el teatro. Pero ya cuatro años antes fundó su Orquesta Sincópica Original de Praga, con la que actuó casi veinte años. Después fundó la banda Melody Makers con la que canta hasta la fecha.

Ondřej Havelka también se ganó la vida como actor y encarnó numerosos roles fílmicos. Tras el año 1989 comenzó a trabajar como guionista y director. En 1990 dirigió el documental musical sobre la Orquesta Sincópica Original de Praga con el que al año siguiente ganó el premio Rosa de Plata en el festival suizo de Montreaux.

Después de realizar varias obras fílmicas, en 2018 debutó con su primer largometraje titulado ‘Duende del Agua’ (Hastrman). El guión se basó en el libro epónimo de Miloš Urban, galardonado en 2001 con el prestigioso premio literario checo Magnesia Litera.