Música gitana a la checa

Uno de los festivales checos más grandes de música gitana, Khamoro, se efectúa aualmente en Praga desde 1999. Cada año ofrece numerosos conciertos de grupos gitanos de todo el mundo, exposiciones, proyecciones fílmicas, talleres de baile y conferencias.

Generalmente acuden al festival unas diez mil personas tanto de la República Checa, como del exterior. Hasta la fecha han actuado en el evento unas 160 bandas de 40 países. Khamoro se convirtió así en uno de los festivales de música gitana más grandes a nivel mundial.

Una de las intérpretes gitanas checas más famosas es Iva Bittová, hija del renombrado músico Koloman Bitto. La cantante y violinista ha alcanzado mucho éxito en los escenarios europeos de música progresiva gracias a su colaboración con el compositor y baterista Pavel Fajt. El abanico de las actividades de Bittová es muy amplio: desde canciones populares, hasta música clásica y ópera, pasando por el jazz experimental y el rock.

En 2004, actuó en la Carnegie Hall de Nueva York haciendo el papel de doña Elvira en la ópera Don Giovanni, de Mozart. Con esa colaboración reanudaron más tarde varios conciertos con la banda Bang On A Can All Stars que fueron coronados con el lanzamiento del disco ‘Elida’. Bittová participa también en varios proyectos dedicados a actuaciones de diferentes estilos y programas para niños.

La hermana de Iva Bittová es Ida Kelarová. La cantante y jefe de coro da clases de canciones gitanas. Tras varios años que pasó en Gales y Dinamarca regresó a la República Checa, donde fundó la Escuela internacional para la voz humana. Su álbum ‘Oye, Romale’, grabado con el coro infantil Čhavorenge es un proyecto llevado a cabo por la Orquesta Filarmónica Checa con Ida Kelarová en apoyo de niños gitanos de pueblos, guetos y localidades de exlusión social checos y eslovacos.

El hip-hop y las estrellas de los concursos

El hip-hop se convirtió para muchos gitanos en gran medida en un estilo de vida. El intérprete checo que combina este género con la música gitana es Radek Banga, que actúa bajo el seudónimo Gipsy. En el escenario musical actúa desde sus 13 años. En 2006, ganó el premio musical checo más prestigioso Ángel en la categoría de Revelación del Año.

Un año más tarde recibió el galardón otorgado por la Organización para la Protección de Autores (OSA) al mejor autor joven. En verano de 2007, Gipsy.cz se convirtió en el primer intérprete checo en tocar en el prestigioso festival de Glastonbury.

Varios de los cantantes gitanos se impusieron en la República Checa gracias a los concursos de talento. Vlasta Horváth ganó la versión checa del concurso Pop Idol en 2005. El cantante y multiinstrumentista editó en el pasado marzo ya su cuarto álbum titulado ‘Sigo Creyendo’.

También la cantante Monika Bagárová adquirió gran popularidad gracias al concurso televisivo Chequia Busca A Su Superestrella. La talentosa cantante con una voz de terciopelo que prefiere el jazz, soul y rhythm and blues, debutó en 2011 con el disco ‘Shining’.

En dicho concurso partició también Jan Bendig que grabó un dueto con una de las cantantes gitanas checas más renombradas, Věra Bílá, que hace poco falleció a causa de un infarto.