Monkey Business: Malos tiempos para caballeros

Monkey Business figura entre las bandas que han encontrado un sonido reconocible desde los primeros tonos de sus canciones. No obstante, se trata de una de las bandas que no se oponen al progreso. No es de extrañar que también en su nuevo disco titulado Bad Time for Gentlemen (Malos Tiempos Para Caballeros) vuelva a experimentar con nuevas influencias. Por ejemlo, con la canción titulada ‘Cpt. Pheromone And Sgt. Nicotine’ el grupo se aproximó a los musicales, mientras que en el tema ‘Art Of Apology’ coquetea con el jazz. “Queríamos probar nuevos colores de sonido de nuestro grupo. Me alegra que se note. Tratamos que el disco sorprendiera y nos divirtiera a nosotros mismos. Y eso lo puedes conseguir solo si pruebas cosas nuevas”, explicó el líder de la banda, Roman Holý.

El disco cuenta con una invitada especial, la cantante Tereza Černochová que se estrenó con la banda reemplazando a Tonya Grave,s que se había retirado en 2016 para comenzar su trayectoria en solitario.

Surgida en 1999, la banda Monkey Business debutó un año más tarde con el álbum ‘Why Be In When You Could Be Out’ que señaló el rumbo de su música, o sea, ritmos movidos entre el pop y el funk. El 8 de marzo de 2013, el grupo lanzó su séptimo álbum titulado ‘Happiness of Postmodern Age’ (‘La Felicidad de la Época Posmoderna’) que volvió a lucir la firma del fundador de la banda, el teclista Roman Holý, y ofreció a los fans una buena ración de música bailable.

El disco ‘La Felicidad de la Época Posmoderna’, de Monkey Business, surgió con participación de varios invitados especiales, como la cantautora Joan Báez. La reina de la canción protesta protagoniza en el disco una versión de su tema titulado ‘Diamonds and Rust’. En el pasado, Monkey Business dio un concierto común con Joan Báez en la República Checa. Así surgió la idea de invitarla para que participara en este disco. Según recuerdan los integrantes de la banda, a principios no creían mucho en que su propósito tuviera éxito, ya que los temas que le enviaron quedaron sin respuesta. Sin embargo, cuando la cantante regresó a Chequia, aceptó la oferta y al final grabó con Monkey Business tres canciones. Su voz se puede escuchar también en el dueto llamado ‘Heartburn’.

Su penúltimo trabajo lo editó bajo el título ‘Sex and Sport? Never!’. El álbum, que fue galardonado con el disco de oro, lo abre la canción del mismo nombre.