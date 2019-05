Lake Malawi, la esperanza checa en Eurovisión 2019

‘Friend Of A Friend’, así se llama la canción con la que la banda Lake Malawi tratará de imponerse en la presente edición de la Eurovisión. Aunque el cantante Albert Černý reconoce que apenas unos años atrás no habría aceptado la oferta de participar en dicho concurso.

“Cambié de opinión cuando en la Televisión Checa me preguntaron si me parecía que los 200 millones de televidentes que siguen el concurso eran bobos”, explicó para la cadena televisiva estatal.

“Antes me parecía que se trataba de un concurso bizarro, aunque admítía que había también mucha música de alta calidad. Incluso de los intrérpretes cuya vestimenta era muy rara”, indicó el cantante.

Banda checa con fans españoles

La banda Lake Malawi tratará de reanudar el éxito logrado el último año por el cantante Mikolas Josef, que terminó el año pasado en el sexto lugar, marcando el mejor resultado de un intérprete checo en toda la historia.

Aunque el líder del grupo Albert Černý indica que es competitivo, agregó que precisamente hoy ya no tiene mucho sentido competir en la música. “En la actualidad no se trata de conquistar las listas de popularidad. La gente escoge lo que quieren escuchar a su gusto por medio de los servicios de streaming en Internet”, dice el cantante.

Agrega que gracias a reproductores y aplicaciones como iTunes y Spotify la banda checa ha adquirido varios fans en el exterior. “No estudio tanto las estadísticas, pero contamos con bastantes fans en España. También nos escuchan en Chile, Hong Kong e incluso en Estados Unidos”, indica Černý.



Telonero de The Kooks

Lake Malawi lo fundó Albert Černý en septiembre de 2013 tras la desintegración de su grupo anterior Charlie Straight. La banda nunca ocultó sus ambiciones de imponerse en el exterior. El primer sencillo titulado ‘Always June’ lo presentó Černý en las transmisiones en vivo de la BBC London.

La banda lanzó en mayo de 2015 el disco ‘We Are Making Love Again’. El mismo año actuó en el festival británico The Great Escape Festival de Brighton. El sencillo ‘Chinese Trees’ luego puntuó en la lista de popularidad Audition Poll en Amazing Radio. Gracias a ello, se fijó en la banda checa el manager del grupo británico The Kooks que invitó a Lake Malawi a hacer de telonero en sus conciertos en Praga.

En otoño de 2017, Lake Malawi lanzó su disco ‘Surrounded by Light’ que incluye 14 canciones. Según la crítica se trató de uno de los mejores álbumes checos de ese año. El grupo ha dado hasta la fecha unos 300 conciertos. Su música fue incluida también en bandas sonoras de varias películas checas, como ‘Diez Reglas para Ligar con una Muchacha’.