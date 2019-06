Joan Báez: siempre al lado de la disidencia checoslovaca

La cantautora Joan Báez durante el concierto en el festival de Bratislava expresó de manera abierta su apoyo a los grupos opositores checoslovacos, incluyendo al disidente Václav Havel. Durante su estadía en la capital eslovaca, Bratislava, la neoyorquina estuvo todo el tiempo bajo una rigurosa vigilancia policial y Havel tenía prohibida la entrada al evento. El posterior presidente checo al final logró colarse en la sala como uno de los portadores del equipo de sonido e instumentos.

“Quería evitar que la policía me detuviera antes del concierto, así que fingí ser uno de los mozos. Le llevaba la guitarra a Joan y eso me salvó,” recordaba más tarde Havel.

En el concierto de Bratislava Joan Báez dedicó una canción a la Carta 77, una declaración que pedía a los dirigentes de Checoslovaquia adherirse a los principios que se habían comprometido a ratificar en la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos.

Además invitó al escenario al cantautor eslovaco Ivan Hoffman que tenía prohibido tocar en público. La invitación improvisada sorprendió a los organizadores, que reaccionaron con retraso. Hoffman se puso a interpretar la canción de protesta titulada ‘Que no me digan’. Al final los organizadores le cortaron el micrófono.

Lo mismo volvió a suceder cuando Báez empezó a cantar con otro renombrado cantautor checo prohibido, Vladimír Merta. Los medios de comunicación oficiales no informaron de estos incidentes. Sin embargo, la noticia se difundió entre la gente rápidamente y el concierto se convirtió en otro de los asuntos que aceleraron la caída del régimen comunista.

La cantautora estadounidense mantenía una relación estrecha con la disidencia checoslovaca ya mucho antes del concierto de Bratislava en 1989. Por ejemplo en 1976 la neoyorquina protestaba contra la persecución del grupo The Plastic People Of The Universe, algunos de cuyos integrantes fueron encarcelados por el régimen. Dos años más tarde Báez conmemoró en un concierto en Londres el décimo aniversario de la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia.

Joan Báez mantenía una relación muy calurosa con el presidente checo Václav Havel, fallecido en 2011. Desde que dio el memorable concierto en Bratislava en 1989 la estadounidense había regresado varias veces a la República Checa. En 2009, actuó por ejemplo en el concierto que el presidente checo organizó con motivo del vigésimo aniversario de la Revolución de Terciopelo.

La estadounidense ha editado a lo largo de su carrera más de treinta discos. El último álbum lo lanzó en marzo de 2018 bajo el título ‘Whistle Down the Wind’. Se trata de un disco lanzado tras una pausa de más de diez años e incluye sobre todo versiones, por ejemplo de canciones de Tom Waits o el grupo Antony and the Johnsons.