Jelen, el ciervo que nos deleita con música de raíces

Paradójicamente, se puede decir que tras el éxito de la banda Jelen está el grupo estadounidense Kiss. Sus canciones cautivaron al joven Jindra Polák de quince años de edad de tal manera que decidió aprender a tocar guitarra y escribir canciones propias. A principios quería tocar rock, al igual que sus ídolos. Pero al escuchar una grabación acústica de este grupo, su visión se desvió notablemente del rumbo inicial.

“De repente la música rock obtuvo una tensión absolutamente diferente que desconocía antes. Me di cuenta de que me divertía mucho más que el rock’n’roll. Empecé a dirigirme en este sentido y me quedé con ello,” recordaría más tarde.

A principios del nuevo milenio Polák se fue con su hermano a Irlanda donde se ganaban la vida como músicos ambulantes cantando en inglés. Pero al regresar a Chequia decidió cantar solo en checo y sigue haciéndolo hasta el presente.

En 2012 Polák fundó una banda. Para poder dar conciertos necesitaban un nombre y como no encontraban ninguno al final con sus compañeros optaron por Jelen, o sea Ciervo, según el título de una de sus canciones. Esta pieza más tarde abrió su debut discográfico titulado ‘Luz En La Oscuridad’, lanzado en 2014. El grupo puso al ciervo en su escudo y a partir de allí, los cuernos de un ciervo adornan el bombo de la banda en los conciertos.

La mayoría de las piezas de la banda trata de cosas y sensaciones tristes de la vida. Pero al poner a las letras la música, los temas resultan ser positivos y traen la esperanza de que todo terminará bien, asegura el líder de la banda Jindra Polák.

Así es su filosofía que se refleja también en la canción que dio nombre a su disco debut ‘Luz En La Oscuridad’, lanzado en 2014. Con las canciones de este disco el grupo Jelen recorrió los festivales del país y pronto recibió la oferta de acompañar de gira a una de las bandas checas más populares Divokej Bill.

En 2014, Jindra Polák grabó el dueto con la cantante eslovaca Jana Kirschner, titulado ‘¿Qué Pasó Después?’ que de inmediato arrasó en el éter radial de la República Checa. Al año siguiente, Jelen reeditó el disco ‘Luz En La Oscuridad’ tras agotarse la tirada original, incluyendo el dueto con Jana Kirscher, debido al gran interés por parte del público.

A fines de 2015 realizó una gira nacional en solitario. Un año más tarde, Jelen lanzó el disco titulado Corazón de lobo. En 2019, la banda lanzó su tercer disco con versiones del cantautor checo Michal Tučný, fallecido en 1995. El disco se titula ‘El Tren de Medianoche de Michal Tučný’.