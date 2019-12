Jasná Páka: símbolo de la Nueva Ola checoslovaca

A principios de los años ochenta del siglo pasado, Jasná Páka se convirtió en una de las revelaciones más sobresalientes del escenario musical checoslovaco. La historia de esta banda es un poco complicada. Surgió en 1981, pero dos años más tarde fue prohibida por los comunistas.

El 1983 fue un año negro para el rock checo en general, ya que muchos grupos se convirtieron en víctima de la represión desencadenada por el artículo titulado ‘Nueva Ola con un contenido viejo’ publicado por la revista comunista Tribuna.

Los grupos mencionados en este artículo pasaron a la lista negra de los censores. El autor de este trabajo tildó a los integrantes de Jasná Páka de psicópatas. “Las letras vulgares de la canción que dicen ‘Ella tiene la espalda sucia, no fuma, no bebe, no echa sal, aunque todo ello le gusta’, parecen ser desvaríos de un cerebro enfermo”, rezó el artículo.

Como la banda no pudo seguir tocando en público, cambió de nombre y continuó actuando como Hudba Praha. El grupo pasó por ciertos cambios personales y empezó a tocar una música un poco diferente. Pero años después de la Revolución de Terciopelo Jasná Páka volvió a resucitar, en 2008, y sigue dando conciertos de vez en cuando hasta la fecha.

Alcohol y mujeres

A lo largo de su carrera, Jasná Páka ha lanzado numerosos éxitos. Entre ellos destacaron por ejemplo las canciones ‘¡Qué va!’, ‘Espalda sucia’, o el tema titulado ‘Pez Badis’ según un pez nativo de Asia de pequeño tamaño, capaz de cambiar su coloración al igual que los camaleones.

Las canciones suelen tener letras expresivas, están llenas de ironía, sarcasmo y crudeza. “Tengo mi cerebro en el cielo, ahí vuela a solas por una pista sin fin. Estoy aquí, no estoy aquí, esa es mi visión”, canta por ejemplo la banda en el tema titulado ‘Visiones’.

El líder del grupo, Michal Ambrož, dice que Jasná Páka siempre fue un grupo roquero y seguirá siéndolo para siempre. “En fin, nuestra música era principalmente sobre el alcohol y las mujeres. Así como debe ser en cada verdadero grupo de rock and roll”, dijo Ambrož.