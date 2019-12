Hermanos Eben: la banda que está trabajando en ello

Marek Eben es un actor y moderador checo muy popular. Junto a sus hermanos Kryštof y David fundó el grupo ya a finales de los años 70. Su primer disco titulado ‘Canciones pequeñas hacia la penumbra’ lo lanzaron en 1984. Pero tras su debut prácticamente no se presentaba en público y luego se dio una larga pausa. Su segundo título ‘Hogar silencioso’ es un nombre elocuente, ya que lo grabó tras un paréntesis de 11 años.

Por eso los hermanos Eben suelen decir que son el grupo más raro en la historia de la música popular checa. Con esa expresión quieren decir que jamás han funcionado de manera habitual como otros grupos, que graban discos y dan conciertos de manera regular.

Los Hermanos Eben adquirieron popularidad, sobre todo, gracias a su buen sentido de humor e ironía. En 2002, lanzaron su tercer trabajo llamado ‘Estoy trabajando en ello’ con el que finalmente alcanzaron la fama a nivel nacional.

‘Estoy trabajando en ello, estoy currando en ello. Ya me estoy esforzando desde hace una semana y no me sale, no y no y no’. Así lo dice el estribillo de una de las canciones más populares de su repertorio. Esta pegadiza melodía es acompañada de una letra basada en una sensación universal. O sea, por más que uno se esfuerce, no logra terminar una cosa que ya debió ser terminada hace tiempo.

El irónico vídeo que acompaña esta canción, sin embargo, pone en evidencia qué es lo que suele pasar en tales situaciones, cuando decimos que “estamos en ello, pero no nos sale”: simplemente buscamos cualquier pretexto para hacer cualquier otra cosa para evitar el trabajo.

En 2008, el grupo lanzó el álbum titulado ‘Chlebíčky’, o sea, tapas o canapés. La canción titular del álbum habla de los canapés, “hijos póstumos de las fiestas de ayer”. Los canapés resecos de jamón o huevo, del jueves o del viernes. Los Hermanos Eben lanzaron su último disco por el momento en 2014 bajo el título de ‘El tiempo de las botas’.