ASPM: La esencia del blues checo

Una fusión de melodías seductoras, por un lado, con letras mundanas y graciosas, por otro, son los mayores fuertes de las canciones de Jan Spálený.

Los temas del autor de la “poesía cotidiana” son serenas e inquietantes a la vez. Narran de manera melancólica historias de la vida y muchas veces comentan la convivencia entre el hombre y la mujer. A pesar de estar lejos de la música pop, Spálený compuso varias piezas que se convirtieron en éxitos a nivel nacional. Una de ellas se llama ‘La cosa tendrá alguna pega’.

“Me abandonó la mujer a la que más quería. Pues yo enseguida abandoné a otra mujer que más me quería a mí. Pero eso no me ha tranquilizado. La cosa tendrá alguna pega“. Así dice una de las letras checas más conocidas.

Canto como me ha crecido el pico

El blues es un género musical que se caracteriza por “blue notes”, que les dan el tono melancólico a las canciones. Pero eso es lo único que la música de Jan Spálený tiene en común con el blues estadounidense, según expresó él mismo.

“El blues es a lo mejor una sensación, cierta autenticidad o un método. Pero seguramente puedo decir lo que no es el blues: No es la memorización e interpretación de las piezas estándar de los bluesman negros de manera impecable, incluidos sus errores”, dice el checo, que tildó su música de un blues centroeuropeo que no tiene nada que ver con el blues de Memphis.

“Como yo soy blanco y nací en Europa Central en un ambiente de sentimientos y cultura diferentes del de los chicos de Memphis, me expreso así como me ha crecido el pico. Lo único que mi música tiene en común con el blues estadounidense es la forma, nada más”, asegura Jan Spálený.

Jan Spálený, compositor, director musical, redactor y amante de las motos y la pipa, nació en 1942 en Praga, como hijo primogénito. De chico empezó a tocar el violín. Pero al descubrir más tarde el mundo del jazz, se enamoró de los instrumentos de viento.

El músico se dedicó a lo largo de su vida a tocar jazz tradicional, Rhythm & Blues y rock’n’roll, a diferencia de su hermano menor, Petr, que es un renombrado cantante de la música pop.

Jan, junto al guitarrista Petr Kalandra y el saxofonista František Havlíček, el mayor de los hermanos fundó en 1984 la banda ASPM que dejó una profunda huella en el campo del blues checo. Jan Spálený ha grabado a lo largo de su trayectoria numerosos discos, ya sea de estudio o en directo, incluyendo las recopilaciones.