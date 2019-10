Una gran victoria sobre Inglaterra acerca la clasificación a la Eurocopa

Aunque el equipo nacional de fútbol de la República Checa no ha asegurado todavía su pase a la Eurocopa 2020, dio un paso de gigante en su último partido contra Inglaterra, donde venció por 2-1.

Inglaterra, una de las leyendas del fútbol mundial, llevaba 10 años sin perder un partido de clasificación, pero su buena racha terminó en Praga gracias a un combativo equipo checo que estuvo todo el partido creando peligro.

El encuentro empezó mal para los checos. En el minuto 5, el capitán inglés, Harry Kane, convirtió un gol desde el punto de penalti. Pero la República Checa reaccionó con rapidez y tras una acción peligrosa nacida de un córner, Jakub Brabec puso el 1-1 en el minuto 9.

El tiempo pasaba y a los ingleses cada vez se les veía más preocupados por no ser capaces de romper el empate. Ya casi al final del partido, en el minuto 85, el debutante Zdeněk Ondrášek, que con 30 años jugaba su primer partido con la selección nacional, mandó al fondo de la red un magnífico pase de Masopust.

Ondrášek, quien está realizando una gran temporada en el Dallas de la MLS, declaró tras el partido que fue una gran alegría estrenarse de esa forma, pero que quiere mantener la calma.

“Tengamos los pies en la tierra. Es solo un partido. Estoy emocionado, pero un partido no hace una carrera”.

A pesar de esta gran victoria, que además de los tres puntos tiene valor psicológico, el partido más importante vendrá en noviembre, cuando los checos tendrán que superar a Kosovo, a priori, su rival directo en la lucha por la segunda plaza.

El centrocampista Alex Král ve al equipo capaz de enfrentarse al conjunto de los Balcanes, pero no subestima a sus rivales.

“Paradójicamente el partido contra Kosovo será más difícil. Pero creo que si nos preparamos bien y jugamos con la misma intensidad, podemos pensar en otros tres puntos”.

A falta de dos partidos, Chequia es segunda del grupo A de clasificación para la Eurocopa 2020, empatada a 12 puntos con Inglaterra, que está en primer lugar. En noviembre, Kosovo y Bulgaria serán los últimos dos obstáculos para estar presente en la gran cita europea.

El caballo Theophilos gana la Gran Steeplechase de Pardubice

La Gran Steeplechase de Pardubice, una de las carreras hípicas más prestigiosas de Europa, celebró este fin de semana su edición número 129.

Uno de los puntos de interés de este año era ver si el caballo Tzigan du Berlais, liderado por el jinete Jan Faltejsek, podía reeditar su victoria del año pasado. Sin embargo, ya desde el primer gran salto se vio que no estarían entre los primeros clasificados.

En el último sprint de la carrera, al que llegaron con opciones tres caballos, se impuso al final Theophilos, cuyo jinete, Josef Bartoš, consiguió de esta forma su tercer oro en esta competición. Según dijo el jockey a la Radio Checa, esta carrera siempre es especial para él.

“Esta sensación es increíble, porque aunque haya ganado en otras pistas, la carrera de Pardubice es única. Estoy contento de haberlo conseguido a los 38 años”.

El jinete y su caballo completaron una buena carrera, pero no fue nada fácil. En uno de los saltos, pasaron cerca de un caballo que tuvo problemas para saltar, por lo que rápidamente tuvieron que desviar su dirección.

“Hubo problemas. Tuve que irme mucho hacia un lado porque no quería pasar cerca del otro caballo. Tenía miedo de no poder hacer el salto bien porque ahí el caballo no tiene tanta fuerza”.

Josef Bartoš, a lomos de Theophilos, caballo entrenado por Josef Váña, hizo los 6900 metros de carrera en 9:28,76. De los 20 caballos que comenzaron la carrera, solo 12 lograron terminar. En segunda posición terminó el caballo Stretton, del jockey Thomas Garner, y el tercer lugar fue para Chicname de Cotte, al que llevaba el jinete Jordan Duchene.

La Gran Steeplechase de Pardubice es un evento deportivo con una larga historia, pues comenzó a disputarse en 1874, aunque en varios periodos, como durante las dos Guerras Mundiales, no se celebró.