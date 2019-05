Último adiós a Josef Šural

La semana pasada se dio a conocer la trágica noticia de la muerte del futbolista checo Josef Šural en un accidente de autobús, que se produjo cuando volvía de jugar un partido con su club, el equipo turco Alanyaspor.

El entierro del jugador de 28 años y de origen moravo tuvo lugar este fin de semana en Brno, en un acto con una afluencia masiva de amigos, conocidos y seguidores que querían despedirse del futbolista.

La primera parte del acto fue privada, y estuvo reservada a familiares e invitados, entre los que se encontraban representantes de los equipos en los que Šural había jugado.

El mundo del fútbol en la República Checa sigue conmocionado por lo sucedido, como contó a la Radiodifusión Checa Martin Frýdek, jugador del Sparta Praga y antiguo compañero de equipo de Josef Šural, quien señaló que no podían dejar de pensar en él durante el último partido.

“Todavía no puedo creerlo. Lo teníamos todo el tiempo en la cabeza. Nadie puede estar preparado para esto como para no pensar en el tema. Hemos perdido a un amigo y a un buen chico, no se puede estar preparado para esto”.

En la segunda parte del entierro se permitió a los conocidos y aficionados entrar al crematorio de Brno, aunque la afluencia fue tan grande que no todos pudieron entrar.

El Viktoria Pilsen se acerca al Slavia

El grupo final para luchar por el título de la liga de fútbol arrancó este fin de semana con buenas noticias para el Viktoria Pilsen, que a pesar de un flojo partido se impuso al Jablonec por 2-1 y se acerca al Slavia Praga.

Los cerveceros sufrieron a lo largo de todo el encuentro y hasta el minuto 84 perdían por 0-1, pero dos goles rápidos de Kovařík y Kayamba en los últimos minutos le acabaron dando la victoria.

El entrenador del Viktoria Pilsen, Pavel Vrba, resumió con una metáfora su visión de cómo había sido el encuentro.

“Estábamos como enterrados tres metros bajo tierra, intentando rascar para asomar la cabeza y después las piernas. Nos hemos salvado en los últimos diez minutos”.

La victoria del equipo de Pilsen llegó justo un día después de que el Slavia Praga no consiguiera pasar del 0-0 en casa del Slovan Liberec, en un partido en el que los praguenses solo enviaron tres tiros a portería en 90 minutos, algo que criticó el entrenador Trpišovský.

A pesar de la derrota, el centrocampista del Slavia Alex Král declaró que no hay que perder los nervios por el momento, que confía en la ventaja que siguen teniendo.

“Todavía tenemos una ventaja segura y cuatro partidos por disputar, tenemos oportunidad de puntuar más. Claro que habría sido mejor ganar, pero no deberíamos entrar en pánico porque todavía tenemos ventaja”.

El Sparta Praga venció 3-0 al Baník Ostrava y afianza su tercer puesto, que le daría acceso a la Europa League.

En este momento, el Slavia sigue liderando la lucha por el título con 73 puntos, pero seguido ahora muy de cerca por el Viktoria Pilsen, que tiene 71 puntos. Muy lejos se sitúa el Sparta Praga con 60 puntos.

Nuevo récord femenino en el Maratón de Praga

El Maratón de Praga tuvo lugar este domingo en la capital checa, cuya edición de este año contempló un nuevo récord femenino a cargo de la corredora israelí Lonah Salpete, quien con 2:19:46 superó en algo más de dos minutos el anterior récord.

La sección masculina la ganó Almahjoub Dazza con 2:05:58, quien se quedó a tan solo 19 segundos del récord de esta competición.

El mejor checo de este año fue Vít Pavlišta, quien quedó en la posición número 14 y superó su marca personal al terminar la carrera en 2:16:30. Esta marca tiene un gran valor, ya que Pavlišta no se dedica al atletismo de forma profesional. Para entrenar utiliza las vacaciones familiares, donde intenta ir a otros países más calientes para correr en entornos diferentes, como él mismo explicó.

“En invierno estuve dos veces de vacaciones con mi familia, dos semanas en Turquía y diez días en Marruecos. Es un gran estímulo cambiar tu entorno, cambiar las condiciones, para no correr siempre en la nieve y el barro de Liberec, y calentarte un poco al sol, donde puedes correr más rápido solo con pantalones cortos”.

Por otro lado, el corredor de más edad que se presentó en el Maratón de Praga fue Jiří Pejpal, de 85 años, quien corrió con una camiseta en la que ponía: “Matusalén”, y su año de nacimiento: 1934.