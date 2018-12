Triunfos del deporte checo en 2018

Echando una mirada hacia todo lo que nos ha ofrecido el deporte checo a lo largo del año 2018, podemos decir que ha sido un año bastante feliz en lo que se refiere a resultados deportivos.

El tenis siempre hace sonreír a Chequia

Entre los deportistas internacionalmente conocidos que más alegrías traen a la República Checa destacan los tenistas. Especialmente, el tenis femenino checo se encuentra siempre en la élite.

Ya a principios de año, Petra Kvitová, actualmente la séptima mejor del mundo, se hizo con el Torneo WTA de San Petersburgo.

La checa no tardó en dar motivos a sus compatriotas para celebrar y ese mismo mes se proclamó vencedora del torneo de Catar.

En mayo, conquistó el Torneo de Praga, el primer torneo de la WTA que conseguía en su país natal. Aquella victoria frente a la rumana Buzarnescu supuso una emoción muy intensa, como ella misma comentó tras el partido.

''Pues esto es algo bastante difícil de describir. De todas maneras por supuesto sentí mucha felicidad, creo que fue lo más fuerte. Para mí esto significa mucho, ya que se trata de nuestra capital y mi pista en casa. Tras el primer parcial perdido no estuve muy bien dispuesta, y me costó mucho retomar el partido''.

Poco después llegó el Mutua Madrid Open 2018, donde Kvitová igualó a Rafa Nadal al hacerse con este trofeo por tercera vez.

En ese momento, su entrenador Jiří Vaněk no dudó en alabar las habilidades de la checa.

''De vez en cuando pienso que ella simplemente nació para jugar las finales. Pero claro, esto tiene que ver con su capacidad de concentrarse en los momentos decisivos''.

Por su parte, Karolína Plíšková también trajo buenas noticias a la República Checa, a pesar de que recientemente no pudo participar en la Fed Cup.

En septiembre, Plíšková venció a Naomi Osaka por 6:4 y 6:4 en la final del Torneo de Tokio, una victoria que supuso su título número 11 en la categoría individual.

En dobles, las tenistas checas han llevado a cabo un 2018 fantástico. La pista de la final de dobles en Wimbledon acogió a cuatro jugadores de origen checo. La pareja Kateřina Siniaková y Barbora Krejčíková se llevó el título frente a su compatriota Květa Peschkeová, a la que acompañaba la estadounidense de origen checo Nicole Melichar.

Les recordamos las palabras de Siniaková, que se mostraba contenta pero prudente.

“Por supuesto esta era la meta a la que queríamos llegar desde el inicio de la temporada, y es increíble que lo hayamos logrado. Sin embargo, obviamente la temporada es larga y tenemos que seguir trabajando, pero es maravilloso”.

Este título tiene un gran valor histórico para el tenis checo, teniendo en cuenta que un mes antes esta misma pareja se hizo con los dobles de Roland Garros.

Pero el momento de mayor emoción llegó sin duda con la victoria conseguida por el equipo femenino nacional de tenis en la Fed Cup. El conjunto checo se repuso psicológicamente a las bajas de Karolína Plíšková y Petra Kvitová para derrotar en la final a los Estados Unidos por 3-0. Barbora Strýcová y Kateřina Siniaková hicieron un torneo espectacular.

De nuevo Siniaková fue el foco de atención, ya que fue su partido el que dio la victoria final a las checas. Como afirmaba a la Radiodifusión Checa, ha vivido un final de temporada que ni ella misma podía soñar.

“Significa mucho para mí, estoy muy feliz de haber formado parte de esto y de haber conseguido dos de los puntos. El año pasado fue la primera vez que vine a este torneo, y ahora de repente, esto. Así que aprecio mucho estar en el equipo. La atmósfera ha sido genial. Para mí supone un final de temporada muy bonito con el que no podía ni soñar al principio“.

Para Barbora Strýcová, este torneo supuso su despedida del equipo nacional de tenis. Y de manera definitiva se despidió del tenis este 2018 la leyenda del tenis masculino Radek Štěpánek, campeón de la Copa Davis, ganador de dos Grand Slams en dobles y tercero en los Juegos Olímpicos.

Juegos Olímpicos de Invierno 2018

En 2018 se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Pieonchang, Corea del Sur. El equipo olímpico de la República Checa, obtuvo siete medallas con una participación bastante digna.

La abanderada de la delegación checa fue la snowboarder Eva Samková, quien se hizo durante la competición con una medalla de bronce. En sus declaraciones, Samková se mostró orgullosa de poder ser la abanderada.

''Para mí esto es muy importante porque me eligieron mis compañeros y me emociona mucho. Me acuerdo del desfile de los últimos Juegos, donde participé junto con todos, y fue muy bonito. Entonces es un gran honor''.

Pero sin duda, la gran triunfadora checa en estos juegos fue la snowboarder y esquiadora Ester Ledecká, cuya actuación reportó a la República Checa dos medallas de oro, una en snowboard y otra en esquí alpino. Esto fue lo que dijo a la Radiodifusión Checa Jiří Kejval, el jefe del Comité Olímpico Checo.

''Creo que este es uno de los éxitos de los que realmente se entiende su significado sólo unos meses o incluso años después. Cuando me encuentro con otros funcionarios, todos dicen que es algo fenomenal. En mi opinión nadie ha hecho una publicidad de Chequia de este tamaño desde los tiempos de Věra Čáslavská''.

Dos platas y dos bronces en biatlón y en patinaje de velocidad completaron el medallero checo.

Por fin buenas noticias futbolísticas

En lo que respecta al fútbol, a nivel de selecciones, el 2018 vino marcado por la no clasificación de la República Checa para el Campeonato Mundial de Fútbol de Rusia.

Pero no todo fueron malas noticias, el último tramo del año nos trajo algún respiro. El combinado nacional checo de fútbol consiguió mantener su categoría en la segunda división europea del torneo de selecciones estrenado este año: la Liga de las Naciones de la UEFA.

Además, los checos conocieron recientemente sus rivales para la clasificación a la Eurocopa 2020, donde en principio parten como uno de los equipos con más probabilidades de clasificarse.

A nivel de clubes, en diciembre de este año se certificó el pase de dos equipos checos a los dieciseisavos de final de la Europa League, una situación poco habitual en los últimos años. El Viktoria Pilsen consiguió siete puntos en la Champions League, su récord histórico, y con la tercera posición de su grupo se aseguró participar en la siguiente ronda de la segunda competición europea.

Por su parte, el Slavia Praga terminó segundo en la fase de grupos de la Europa League, lo que le permite pasar a la siguiente ronda. El entrenador del Slavia, Jindřich Trpišovský, fantaseó con la posibilidad de enfrentarse a algunos de los grandes equipos de Europa.

“El primer equipo que se me ocurre es el Inter Milán. Luego por supuesto los equipos del Reino Unido. Ese es mi sueño y también muchos de los jugadores quieren viajar a Inglaterra”.

En febrero de 2019 veremos cómo se desarrolla el futuro de los equipos checos. El Viktoria Pilsen tendrá que superar al Dinamo Zagreb si quiere pasar a los octavos de final, mientras que el Slavia se enfrentará al Genk belga.

Otros éxitos

Pero sería injusto olvidar a otros deportes donde los deportistas checos también desempeñaron un buen papel a lo largo de este año.

El año 2018 nos permitió ver cómo el jugador de baloncesto Tomáš Satoranský se asentaba en la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA. Los comienzos no fueron nada fáciles para Satoranský, que al principio no contaba con minutos, pero en el último tramo del año ha llegado a aparecer incluso en el quinteto titular de los Washington Wizards. El base checo pudo mostrar sus capacidades por primera vez en febrero, tras la lesión de la estrella del equipo John Wall. Esta situación le permitió tomar un papel más importante, como explicaba a la Radiodifusión Checa.

"Todos tuvimos que aceptar el nuevo papel durante la ausencia de John, quien tiene que ir a una operación de rodilla y se supone que va estar fuera de seis a ocho semanas. Entonces cada uno tuvo que asumir la responsabilidad y mejorar nuestro juego. Hasta ahora hemos tenido éxito".

Uno de sus mejores partidos llegó a principios de diciembre, cuando 14 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias de Satoranský ayudaron a los Washington Wizards a vencer por 131-117 a los Atlanta Hawks. Por ahora, su equipo se mantiene con opciones de entrar a los play-offs de 2019.

El baloncesto de selecciones ofreció también momentos para el recuerdo. De hecho, el equipo nacional de basket de la República Checa consiguió un resultado histórico al clasificarse por primera vez como país independiente para el Campeonato Mundial de Baloncesto, que tendrá lugar en China en 2019.

Por otro lado, las competiciones de judo fueron otros de los eventos deportivos que trajeron alegrías en el país. El judoca Lukáš Krpálek consiguió en abril su tercer oro europeo, tras vencer en Tel Aviv al ruso Temerlan Bashaev en la categoría de +100 kilos.

El checo volvió a añadir una medalla a su colección en noviembre, tras hacerse con la plata en el Grand Slam de Osaka. A pesar de haber mostrado un gran nivel en los combates previos, en la final no pudo derrotar al holandés Henk Grol.

No obstante, este buen resultado permitió a Krpálek consolidar su posición como segundo mejor del mundo en el ranking de +100 kilos.

Esperamos que el 2019 sea igual de fructífero para el deporte checo y a finales del próximo año podamos contarles cuáles algunas nuevas hazañas del deporte nacional.