Tomáš Souček: mejor futbolista checo del año

El centrocampista checo de 25 años Tomáš Souček ha sido nombrado mejor futbolista nacional del año, en el marco de la edición número 55 de una encuesta anual organizada por la Asociación de Fútbol de la República Checa. Los resultados de este año se comunicaron este domingo en una nota de prensa, ya que la ceremonia fue cancelada por las actuales medidas que rigen contra la expansión del coronavirus.

Souček, que en este mercado de invierno salió cedido al West Ham inglés, podría convertirse en el fichaje más caro del fútbol checo de confirmarse su opción de compra a finales de la presente temporada. El joven centrocampista, que ha sido un referente en el Slavia Praga en las últimas temporadas, así como en la selección nacional checa, declaró desde Inglaterra que conseguir este reconocimiento era inimaginable para él.

“Desde pequeño quería conseguir algo en el fútbol. Llegar a la liga, y más cosas. Pero esto no me lo había imaginado, realmente lo valoro muchísimo y me da fuerza para los próximos años”.

En las votaciones, Souček se impuso con bastante diferencia al campeón del año pasado, el guardameta del Sevilla Tomáš Vaclík.

Por otra parte, en la categoría de mejor entrenador del año, el premio fue por primera vez en su carrera para el mánager del Slavia Praga, Jindřich Trpišovský, quien reconoció que sin el esfuerzo de los jugadores nada de esto hubiera sido posible.

“Creo que es el cierre de este viaje, donde también ha habido dos títulos en estas bonitas temporadas. Me gustaría dar las gracias a los jugadores, que nos han permitido conseguirlo. Siempre digo que los jugadores son más importantes que los entrenadores. Ellos pueden ganar a veces incluso sin nosotros. Pero nosotros no podemos jugar sin jugadores”.

Entre los logros de Trpišovský se encuentran los cuartos de final alcanzados el año pasado en la Europa League.

El premio a la mejor promesa del fútbol checo fue para Adam Hložek. Este futbolista de 17 años del Sparta Praga está considerado en la actualidad como una de las mayores esperanzas del fútbol patrio, y ya hay equipos internacionales que están siguiendo sus pasos.

El coronavirus paraliza la vida deportiva checa

Todos los aspectos de nuestra sociedad han sido golpeados de alguna manera por la epidemia del coronavirus a lo largo de estas semanas. En el deporte no ha sido muy diferente, ya que todas las competiciones deportivas de Europa y muchas de otros continentes han quedado suspendidas de forma temporal.

En estos días, los equipos deportivos han cancelado sus entrenamientos de grupo, y los jugadores tienen que seguir con su preparación solos en casa. En su tiempo libre, algunos buscan nuevas aficiones, incluso ayudan a luchar contra el coronavirus.

Es el caso de Tomáš Vondrášek, jugador de fútbol del Teplice, de la primera división checa, quien acude en su tiempo libre al taller de su mujer para elaborar mascarillas.

“Mi mujer tiene un taller cerca de donde vivimos, así que en mi tiempo libre voy a ayudarle. Me dedico más bien a medir y cortar, aunque también he cosido varias mascarillas. En total, ya hemos distribuido unas 200”.

A través de esta experiencia, el delantero checo no solo está ayudando a otras personas, sino que también ha descubierto que esta actividad le gusta más de lo que se habría imaginado.

“Intentamos trabajar en ello como podemos, en el tiempo libre, no nos dedicamos a ello a tiempo completo, si no, nos volveríamos locos. Pero está bien, nunca me hubiera imaginado que me iba a gustar tanto. Especialmente cuando sirve para ayudar a otros”.

La epidemia del coronavirus también ha provocado un terremoto en dos de los mayores eventos deportivos planeados para este año: la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos de Tokio.

La UEFA ya anunció recientemente que la Eurocopa queda definitivamente cancelada y que se disputará en el año 2021. Por otro lado, el Comité Olímpico Internacional busca fechas para desplazar los Juegos Olímpicos, que casi con total seguridad no podrán celebrarse en la fecha planeada.

Además, las limitaciones en la vida diaria han puesto en aprietos precisamente a algunos de los deportistas que se estaban preparando para los Juegos. Por ejemplo, el corredor checo Jakub Holuša declaró para la Radio Checa lo frustrante de esta situación, ya que vive en un piso y temporalmente no puede entrenar. Es por ello por lo que teme no llegar en forma a la mencionada cita internacional.