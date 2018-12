Slavia Praga se va al parón invernal como líder

La primera división del fútbol checo se detiene temporalmente para dar paso al parón invernal. El Slavia Praga y el Viktoria Pilsen cierran la fase de otoño con buenas sensaciones y lideran la clasificación con comodidad. Por el contrario, el Sparta Praga cierra un 2018 para olvidar.

La jornada número 19 enfrentó al Viktoria Pilsen con el Karviná, un partido que los cerveceros resolvieron por 2-1 con goles de Roman Procházka y Jan Kopic, que llegaron ya en la primera parte.

Para su entrenador, Pavel Vrba, este es un gran momento tanto en liga como en las competiciones europeas.

“Creo que ha sido uno de los mejores otoños para el Viktoria Pilsen. En la liga tenemos 45 puntos. En Champions League, gracias a quedar terceros hemos pasado a la siguiente fase de la Europa League. Y hemos hecho 7 puntos, que es nuestra mejor marca histórica en Champions“.

Otro de los encuentros de la jornada nos trajo un Příbram – Sparta Praga que terminó con 1-1 en el marcador, después de que Jan Rezek del Příbram igualara al borde del descanso un tanto previo de Tetteh.

Con esta derrota, el Sparta encadena cuatro partidos sin conocer la victoria. El equipo de Zdeněk Ščasný no es capaz de aprovechar sus ocasiones en los últimos enfrentamientos, como él mismo reconoció para la Radiodifusión Checa.

“Estos malos resultados comenzaron en el partido contra el Jablonec, donde desperdiciamos cuatro oportunidades de gol. Desperdiciamos un penalti. También jugamos mal contra el Slovacko, más de lo mismo contra el Teplice. No hemos sabido controlar estos partidos finales“.

Por ahora, el Slavia Praga lidera la clasificación con 46 puntos, a falta de su partido de este lunes, y le sigue el Viktoria Pilsen con 45. En tercera posición se sitúa el Baník Ostrava con 34 puntos, la cuarta posición es para el Jablonec con 33 (también con un partido menos), y en el quinto lugar se encuentra el Sparta Praga con 32 puntos.

Praga acogió la Supercopa de la competición ecuestre Global Champions League

La Supercopa de la Global Champions League, una prestigiosa competición ecuestre de salto, culminó este domingo en Praga.

La victoria fue para el equipo español Madrid in Motion, que se hizo con el premio de 2 743 000 euros con un buen trabajo de equipo y una destacada actuación de Eduardo Álvarez Aznar con su caballo Rokfeller.

Entre los representantes locales, brilló la checa Anna Kellnerová, que junto con su caballo Silverstone consiguió la quinta plaza y se llevó una inmensa ovación del público del estadio O2 Arena, que no dejó de apoyarla en ningún momento. Para Kellnerová, fue una experiencia increíble.

“Ha sido increíble, nunca en mi vida he sentido tanto apoyo y esta energía positiva. Estoy emocionada, no tengo palabras“.

Además, la joven jinete valoró positivamente su participación en la Supercopa y se mostró segura de ir mejorando con el paso del tiempo.

“Creo que he arriesgado bastante, pero por otro lado, cuando tenga más experiencia seré capaz de hacer giros más cortos, todavía no me atrevo del todo. Pero eso llegará con el tiempo“.

Entre los cuatro días de competición, pasaron por el estadio O2 Arena de Praga 31 000 visitantes.

La Supercopa formó parte de un evento llamado Global Champions Prague PlayOffs, que desde este año se celebrará anualmente en la capital checa.