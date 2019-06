Se retira Petr Čech, uno de los mitos del fútbol checo

Petr Čech, historia viva del fútbol y uno de los mejores porteros de las últimas décadas, disputó su último partido oficial la pasada semana.

Se trataba de la final de la Europa League, donde desafortunadamente para él no pudo despedirse con un título.

El pasado miércoles disputó su último partido, donde como portero del Arsenal se enfrentó al Chelsea, precisamente el equipo de sus amores, y a pesar de la derrota mostró detalles de gran calidad y no le quedó mucho que hacer por su parte. Tras el partido, hizo estas declaraciones a la televisión británica BT Sport.

“Estoy orgulloso de lo que he hecho, de cómo he jugado mi último partido. Había mucha presión sobre mí y tenía que hacerlo bien. He hecho lo que he podido, si miro atrás, no tengo nada que reprocharme, excepto que después de haber luchado todo el año no tengamos ningún título“.

También habló después del partido el defensa del Chelsea David Luiz, quien a pesar de haberse enfrentado a Čech como rival en este último partido, compartió con él muy buenos momentos durante sus años en los “blues”.

“Es un gran amigo, una gran persona y un gran futbolista. Deberíamos estarle agradecidos. Es una leyenda para el Chelsea y para el fútbol“.

El portero checo deja atrás un legado impresionante. Es el jugador que más partidos ha disputado con la selección nacional de la República Checa, con 124 en total.

En la Premier League inglesa ha disputado 15 temporadas, 11 con el Chelsea y cuatro con el Arsenal. En esta competición sigue manteniendo un récord como el portero que más veces en la historia ha dejado su portería a cero.

De su paso por el fútbol inglés, además de numerosos títulos nacionales, destaca la Champions League conseguida con el Chelsea en la temporada 2011/2012 y la Europa League que obtuvo en la 2012/2013 con el mismo equipo.

Pero su carrera también quedó marcada por un acontecimiento por el que debió jugar el resto de los partidos de su vida con su característico gorro protector. En el año 2006, en un partido que enfrentaba al Chelsea con el Reading, Petr Čech recibió un fuerte rodillazo en la cabeza que hizo incluso temer por su vida. Al final, todo salió bien y unos meses después pudo volver a las canchas.

El propio Čech hablaba hace años de este suceso y de cómo tenía claro que seguiría con su carrera y dejaría este hecho atrás.

“Lo pasado, pasado está. En la vida de una persona pasan cosas agradables y cosas desagradables, pero no puedes pasar la vida atormentándote por algo. Estos hechos quedan atrás y la vida sigue“.

Y se puede decir que lo consiguió, pues tras recuperarse del accidente vivió los mejores años de su carrera.

No obstante, este no es el adiós de Čech al mundo del fútbol. A partir de la temporada que viene quedará ligado al Chelsea inglés como director deportivo. Allí, en el club donde vivió sus mayores éxitos, seguirá cosechando logros en esta ocasión desde los despachos.

Markéta Vondroušová está en cuartos de final de Roland Garros

Gran fin de semana para el tenis checo gracias a la actuación de sus tenistas en Roland Garros. La joven Markéta Vondroušová, de 19 años, se ha clasificado para los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

Vondroušová certificó su pase tras vencer a la letona Anastasija Sevastova con un contundente 6:2 y 6:0. No obstante, la checa quiso alabar el empeño de su rival por mantenerse en el partido, a pesar del resultado.

“Es fantástico, creo que he hecho un partido muy bueno. Ella es la número 12 del mundo, es una rival incómoda, por supuesto. Pero no le he dado muchas oportunidades de entrar en el partido. Si lo hubiera hecho, ella se habría metido, porque no dejó de jugar en ningún momento. Incluso después del 0:4 ella seguía insistiendo”.

En los cuartos le espera la croata Petra Martić, que fue precisamente la tenista que en tercera ronda eliminó a la número uno checa, Karolína Plíšková.

También cabe destacar la actuación de Kateřina Siniaková, quien al igual que Vondroušová ha realizado el mejor Grand Slam de su carrera en la categoría individual.

Y no lo tuvo fácil, Siniaková pasó a octavos de final tras derrotar a la número uno del mundo, Naomi Osaka, por 6:4 y 6:2.

A pesar de su gran actuación, declaró para la Radiodifusión Checa que es muy exigente y nunca se siente contenta con su juego en la pista. Por ello destacó que son de gran ayuda las palabras de quienes la rodean.

“Yo soy una persona más bien pesimista, pero tengo a mi alrededor a personas excelentes e intento ver el lado positivo, aunque en la pista nunca esté contenta y quiera más. Entonces no diría que soy positiva, pero tengo la ayuda de esas personas que me dicen que todavía soy joven y que las cosas irán saliendo poco a poco”.

Sin embargo, Kateřina Siniaková no podrá acompañar a Vondroušová en los cuartos de final, pues ha caído este lunes por 6:2 y 6:4 contra la estadounidense Madison Keys.