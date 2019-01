Rally Dakar 2019: los checos se lanzan a las dunas peruanas

Más de 500 participantes, entre ellos 14 equipos checos. Este es el balance de la edición 41 del rally más peligroso del mundo, el Dakar 2019, que empieza este lunes en la capital peruana. Por primera vez en la historia, toda la carrera tiene lugar en un solo país.

Uno de los competidores que más experiencia tiene a través de las categorías es el camionero checo Aleš Loprais, quien espera un evento duro.

“Está claro que va a ser muy difícil. Basta con ver que crearon una nueva categoría, un medio maratón, o sea los que tengan que abandonar la carrera en la primera mitad, si consiguen recuperarse durante el día libre después de la primera mitad, podrán empezar otra vez con la segunda mitad”.

Uno de los candidatos para la victoria en la categoría de coches es, según los especialistas, Martin Prokop con su automóvil de marca Ford, quien logró situarse en el séptimo lugar de la edición del año pasado.

El piloto checo se mostró contento con el carácter arenoso de la carrera.

“Las dunas no son tan exigentes para la máquina, uno no sufre tanto daño como en otros terrenos. Lo que sí es complicado es sobrevivir el calor, no quedar atrapado en algún hueco por debajo de las dunas y sobre todo no perderse, porque la orientación en la arena es bien difícil”.

En esta edición lucharán por un buen resultado también dos mujeres checas.

Mientras que Gabriela Novotná competirá en la categoría de motos, Olga Roučková participa en la de buggies. En sus declaraciones, antes de empezar, confirmó las palabras de Martin Prokop sobre las dunas peruanas.

“Todos vamos estar en un peligro constante de atascarnos. Creo que podremos disfrutar mucho sobre todo de los intentos de salir de los huecos”.

Los pilotos se enfrentarán a un recorrido que consta sobre todo de dunas que representan un 70% del trayecto.

La restricción del evento para tan solo un país se reflejó en la longitud de la carrera que será de diez etapas y unos 3000 kilómetros.

Plíšková se lleva el título de Brisbane

La tenista checa Karolína Plíšková logró revertir el partido final del torneo en Brisbane y se impuso contra la ucraniana Lesia Tsurenko en tres parciales de 4-6, 7-6 y 6-2.

Se trata de la segunda victoria de Plíšková en Brisbane, quien avanzará gracias a su buen desempeño a la posición 7 del ranking mundial, con una ventaja de 120 puntos frente a otra tenista checa, Petra Kvitová.

Mientras que Plíšková pudo disfrutar del comienzo del año celebrando un nuevo título, Tomáš Berdych no logró derrotar en la final del torneo en Doha a su rival español, Bautista Aguta, y perdió en tres sets de 3-6, 6-4 y 3-6.

El jugador checo regresó a las pistas después de una larga lesión de espalda que causó su descenso a la posición 71 del ranking mundial.

Eso se reflejó en sus declaraciones que hizo antes de la final perdida.

“Poder jugar otra vez es una sensación estupenda. Es verdad que seis meses son mucho tiempo y estoy disfrutando de cada momento en la pista”.

Gracias al reciente resultado en la metrópoli de Catar, Berdych debería avanzar a la posición 57 del ranking. A pesar de ello, no figurará entre los tenistas con participación asegurada en el Abierto de Australia.