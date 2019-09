Plíšková conquista su 15º título del circuito WTA

El tenis checo vuelve a estar de celebración. Y aunque normalmente son las chicas las que suelen cosechar más victorias, también el tenis checo masculino ha tenido un fin de semana exitoso.

En primer lugar, en lo que respecta al tenis masculino, se jugó este fin de semana una fase clasificatoria de la Copa Davis que da acceso a la última ronda de clasificación.

República Checa se enfrentaba a Bosnia y las cosas no pudieron empezar mejor. El equipo checo se adelantó por 2-0 y parecía que lo tenía todo de cara para ganar a los bosnios.

No obstante, Bosnia despertó y ganó los dos partidos siguientes, con lo que dejó el enfrentamiento 2-2. Pero en el partido final, el joven de 18 años Jonáš Forejtek dio una lección de madurez y venció después de tres sets por 1:6, 7:6 y 1:6, con lo que dio la victoria a Chequia.

En la rueda de prensa tras el partido, Forejtek destacó para la Radio Checa el gran esfuerzo que había hecho en los entrenamientos para llegar hasta aquí.

“Estoy muy contento de haberlo conseguido, porque siempre intento entrenar al máximo y cuando no me sale bien me desanimo. Estoy feliz de que el esfuerzo que he hecho haya dado buenos resultados“.

Con este resultado, la República Checa está a una victoria de poder participar junto a los mejores equipos del mundo en la fase final de la Copa Davis 2020, que se disputará en Madrid.

Por otro lado, y pasando ya al tenis femenino, cabe destacar que la tenista checa Karolína Plíšková ha conseguido su cuarto título del circuito WTA este año, que es al mismo tiempo el número 15 de toda su carrera. Se trata del Torneo de Zhengzhou, en cuya final ha derrotado a la croata Petra Martić por 6:3 y 6:2. Tras esta victoria, la checa mantiene su puesto como la segunda mejor tenista del mundo en el ranking de la WTA, y se acerca a la primera clasificada, la australiana Ashleigh Barty.

Pero no solo la categoría individual del torneo celebrado en China tiene sabor checo, en la categoría de dobles, la victoria fue para la tenista checa Květa Peschke, quien hizo pareja con la estadounidense de origen checo Nicole Melichar.

El Slavia Praga sigue sin conocer la derrota en la liga

La jornada 9 de la liga de fútbol checa no ha dejado grandes sorpresas, pero asienta la posición de dominio del Slavia Praga, que todavía no conoce la derrota en lo que llevamos de campeonato.

Los rojiblancos endosaron un contundente 3-0 al Slovácko. El gol de apertura llego a través de Josef Hušbauer en el minuto 19, con lo que el jugador sube a la plaza número seis en la lista de máximos goleadores de la liga checa.

Vladimír Coufal amplió la ventaja antes del descanso con un gol en el minuto 30, y Lukáš Provod, jugador recién incorporado al Slavia Praga, hizo su primer gol con el equipo en el 78 para poner el 3-0 definitivo.

El portero del Slovácko, Radek Porcal, lamentó que su equipo no defendiera con más intensidad y declaró que se lo pusieron muy fácil al Slavia en los dos primeros goles. No obstante, reconoció el gran nivel de los rivales.

“Han tenido oportunidades, por supuesto, algunos tiros al palo, pero esos dos goles los hemos regalado. Quizás si hubiéramos aguantado más el 0-0, el Slavia se habría puesto nervioso. Por desgracia, nosotros no hemos tenido muchas ocasiones y hay que reconocer la calidad del Slavia. En este momento están un paso por delante del Sparta y del Viktoria Pilsen“.

Después de varias jornadas de inestabilidad, el Sparta Praga consiguió una victoria fuera de casa que tiene mucho valor. El equipo praguense se impuso al Zlín por 0-2.

En una primera parte sin errores, Tetteh y Kanga sentenciaron el encuentro con sus goles. Aunque en la segunda parte, el equipo se quedó atrancado, por eso el capitán, Martin Frýdek, mostró su descontento especialmente por esa segunda mitad.

“Si hubiera sido un partido ideal, habríamos jugado todo el tiempo como en la primera parte. En la segunda parte estábamos esperando las oportunidades. La primera parte ha sido ideal, y así es como queremos jugar, pero siempre hay cosas que mejorar“.

Al borde de completar el primer tercio de la liga, el Slavia Praga es líder con 23 puntos. Le siguen el Viktoria Pilsen con 17 puntos y el Mladá Boleslav con 16 puntos, aunque ambos equipos han jugado un partido menos. El Sparta Praga sube hasta la sexta plaza y tiene en su haber 14 puntos.

Termina un Mundial de Basket histórico para Chequia

El equipo nacional de basket de la República Checa se despide del mundial de China con un histórico sexto puesto, que iguala incluso el mejor resultado conseguido bajo la denominación de Checoslovaquia.

En la lucha por la quinta plaza, el equipo checo no pudo derrotar a Serbia, pero con un resultado de 90-81 se despidieron del torneo ofreciendo el mismo buen baloncesto de todo el campeonato.

Tomáš Satoranský, estrella de este equipo y que ha terminado como segundo mejor pasador del mundial, con 8.5 asistencias por partido, opina que la selección checa ha demostrado que puede aspirar a más, y espera que pronto se una a ellos el lesionado Jan Veselý.

“Este torneo ha servido para ganar confianza y proponernos objetivos mayores. Es pronto para saber cómo será dentro de un año, pero creo que cuando se una a nosotros Jan Veselý seremos más fuertes y podremos pensar en metas más altas“.

Además, con este torneo se despide del equipo nacional el capitán, Pavel Pumprla, quien con este sexto puesto se retira de la selección checa por todo lo alto, con un logro que no podía imaginarse. En una entrevista para la Radio Checa, Pumprla bromeaba con el hecho de que el número 6 es el que ha llevado en su camiseta casi toda la vida.

“Hemos terminado en sexta posición, y yo he jugado con el dorsal número 6 casi toda mi carrera. Así que creo que es un bonito punto y final“.

El próximo reto que espera al baloncesto checo es clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para conseguirlo, los checos tendrán que enfrentarse la próxima primavera a algunos de los mejores equipos de cada continente.