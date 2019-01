Petra Kvitová conquista el Torneo de Sídney

El tenis checo sigue de enhorabuena tras la victoria este fin de semana de Petra Kvitová en el Torneo de Sídney, en Australia. Desde luego, para la checa no había mejor manera de comenzar el año 2019 que con la obtención de este trofeo.

En una final de infarto, Kvitová venció a la australiana Ashleigh Barty con un resultado de 1:6, 7:5 y 7:6.

Tras perder el primer set de una forma tan contundente, los presagios no eran buenos, pero tras dos excelentes sets con mucha igualdad, la checa consiguió la victoria.

Este trofeo tiene especial valor si tenemos en cuenta que Kvitová pasó una mala semana con molestias físicas y problemas de estómago. Sobre ese cansancio acumulado y la importancia de llevarse el torneo habló la propia Petra Kvitová después del partido.

“Esto es lo que más me gusta, jugar finales, jugar para conseguir el trofeo. Me alegro de haber podido superar esta semana a pesar de que ha sido muy dura. Por eso perdí el primer set, estaba jugando con demasiada lentitud. En cualquier caso, tener un trofeo al comienzo del año es increíble, estoy muy contenta”.

Sin mucho tiempo para reponerse, Kvitová tuvo que seguir viajando por el país oceánico para dirigirse a Melbourne, donde se encuentra ahora para disputar el Abierto de Australia.

Pero la alegría para la República Checa no terminó con esta victoria, pues el trofeo de la categoría de dobles femenino del Torneo de Sídney también fue para una de sus compatriotas, ya que Kateřina Siniaková ganó la final de dobles, donde formaba pareja con la serbia Aleksandra Krunić.

Plata europea para Chequia en patinaje de velocidad sobre hielo

Este fin de semana Chequia se subió al podio en el Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad sobre Hielo de 2019, que tuvo lugar en Italia.

La patinadora Martina Sáblíková consiguió la medalla de plata en la clasificación final tras su buen desempeño en las diversas pruebas en las que participó.

Concretamente, Sáblíková se hizo con el bronce en los 1500 metros, con la plata en los 3000 metros y con el oro en la prueba de 5000 metros. La suma de esos resultados le permitió acabar en segundo lugar de la clasificación general.

El resultado conseguido en los 5000 metros tiene especial significado para la patinadora checa, como declaró para la Radiodifusión Checa.

“Este día tiene mucho valor para mí, los 1500 metros y también los 5000 metros, porque en los 5000 hace tiempo que no me iba muy bien, quizás en los últimos tres años. Así que estoy feliz por el resultado y debo decir que los fans son geniales y me han ayudado mucho“.

Sáblíková guarda muy buenos recuerdos de Italia, ya que fue aquí donde consiguió su primer oro europeo en 2007.

El biatlón femenino checo se hace con un bronce

La República Checa obtuvo un bronce en relevos femenino en el encuentro perteneciente a la Copa del Mundo de Biatlón que tuvo lugar en Oberhof, Alemania.

El equipo de relevo femenino, compuesto por Lucie Charvátová, Veronika Vítková, Markéta Davidová y Eva Puskarčíková, consiguió el tercer puesto en la carrera de relevos de 4x6 kilómetros con una diferencia de 36.7 segundos respecto a las ganadoras, las rusas.

Veronika Vítková se mostró alegre por el resultado y reconoció la importancia del trabajo realizado por su compañera Eva, que tenía la responsabilidad de llevar a cabo la última parte de la prueba.

“Por supuesto no ha sido fácil, pero en el podio se suben los que saben luchar mejor contra el tiempo, nosotras fuimos avanzando poco a poco y gracias a Eva logramos conquistar la medalla de bronce, así que estamos muy contentas“.

El equipo masculino checo no pudo hacerse con ninguna medalla pero también hizo un gran papel en la carrera de relevos, donde fueron cuartos.

Estas pruebas en Oberhof son parte de una serie de encuentros que tienen lugar cada año entre diciembre y marzo para luchar por la Copa del Mundo de Biatlón. En la clasificación total, el mejor puesto es por el momento para Ondřej Moravec, quien se sitúa en la posición número 17.

En relevos, tanto masculino como femenino, la República Checa se encuentra en la posición número 7.