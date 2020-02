Oro y plata para Martina Sáblíková en el Mundial de Patinaje

La patinadora checa Martina Sáblíková sigue aumentando su leyenda, y este fin de semana se hizo con un oro y una plata en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo en Distancia Individual, que se celebró en la ciudad estadounidense de Salt Lake City.

Ya en el primer día de competición, Sáblíková logró defender su trono en los 3000 metros y consiguió el oro con un tiempo de 3 minutos, 54 segundos y 252 milésimas.

La otra categoría donde Martina Sáblíková luchaba por medalla era en los 5000 metros, donde ella misma poseía el récord mundial. Pero el desenlace fue poco habitual, ya que no suele suceder que un atleta supere el récord mundial y no se haga con el oro.

Esto fue lo que le pasó a Sáblíková, que hizo su mejor marca personal y superó su propio récord mundial, sin embargo, la rusa Natalia Voronina fue más rápida y arrebató el oro y el récord del mundo a la patinadora checa, quien reconoció para la Radio Checa que había dado el máximo en la carrera.

“No puedo decir que no me dé un poco de pena haber perdido el título de campeona del mundo, pero por otro lado, he hecho mi récord personal y he superado mis límites, no podía hacer más. Me voy con un oro y una plata, ¿qué más podría pedir?”.

De esta forma, Martina Sáblíková se fue con un oro en los 3000 metros y con una plata en los 5000 metros.

En menos de dos semanas llega otro campeonato mundial de patinaje, que tendrá lugar en Noruega. Por lo tanto, no habrá mucho tiempo para descansar y para prepararse de cara a la próxima competición.

Nikola Zdráhalová, otra de las patinadoras checas, y que en el Campeonato Mundial de Salt Lake City quedó en la posición 15 en los 1500 metros, declaró que físicamente será duro.

“En Chequia no se entrena muy bien porque no tenemos pista, entonces será difícil, además ahora con todo el tiempo de viaje de vuelta a Europa. Así que vamos a ver cómo responde el cuerpo”.

En el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo en Distancia Individual de Salt Lake City, la República Checa ha sido quinta en la clasificación general.

Primera derrota del Slavia Praga en liga

La liga de fútbol checa se reanudó este fin de semana después del parón invernal y comenzó con una gran sorpresa: el Slavia Praga perdió un partido liguero por primera vez esta temporada.

Lo cierto es que el equipo rojiblanco salía debilitado del mercado invernal, ya que se marcharon a equipos extranjeros Hušbauer, Škoda, y sobre todo el excapitán Tomáš Souček.

Sin embargo, el Slavia no esperaba que su partido contra el Bohemians en la jornada 21 se saldase con una derrota por 1-0, la primera derrota de la temporada.

El guardameta del Bohemians, Patrik Le Giang, dijo para la Radio Checa que eran conscientes de que el Slavia echaría de menos al centrocampista Souček.

“Sabíamos que el Slavia estaba debilitado por la pérdida de Tomáš Souček, que en mi opinión era su mejor jugador”.

Cuestionado por el mismo tema, el entrenador del Slavia Praga, Jindřich Trpišovský, señaló que esta es la situación que hay y que tienen que continuar sin su antiguo capitán.

“Todos sabemos que Tomáš era nuestro capitán y una gran personalidad en el equipo, pero simplemente ya no está aquí”.

Por parte de los rojiblancos salió al campo uno de sus refuerzos invernales, el croata Petar Musa, quien dejó algunas buenas jugadas durante el encuentro.

Por otro lado, el Viktoria Pilsen derrotó por 0-3 al Opava, con lo que consiguió recortar tres puntos al Slavia Praga. Mientras que el Sparta Praga volvió a sembrar dudas entre sus aficionados y cayó por 0-2 frente al Slovan Liberec.

Tras los últimos resultados, el Slavia sigue a la cabeza con 54 puntos, el Viktoria Pilsen es segundo con 41 puntos. Con un partido menos, el Jablonec es tercero con 35 puntos.