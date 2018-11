Liga de las Naciones: Chequia superó a Eslovaquia 1-0

Ya sea un partido de fútbol o de cualquier otro deporte, cuando se enfrentan los equipos nacionales de Chequia y Eslovaquia, siempre se siente algo especial en el aire.

El encuentro que tuvo lugar este lunes en Praga no era diferente. La selección nacional checa hospedó en su campo al equipo de la nación hermana y en juego estaba no solo la permanencia en la Liga B, la segunda más alta de la nueva competición europea Liga de las Naciones, sino también una posición más favorable en lo que se refiere al sorteo de la clasificación a la Eurocopa de 2020.

Los jugadores del entrenador Jaroslav Šilhavý entraron al partido de buen humor gracias a la reciente victoria en un duelo amistoso contra Polonia. Sin embargo, los eslovacos contaban con un estímulo similar después de haber derrotado contundentemente a la selección de Ucrania en el marco de la Liga de las Naciones.

Šilhavý hizo dos cambios en comparación con el partido contra Polonia. Tomáš Vaclík del Sevilla FC regresó a la portería y la línea defensiva fue reforzada por Tomáš Kalas. Mientras tanto, el mediocampista del Hertha Berlín y una de las mayores estrellas checas, Vladimír Darida, permaneció en el banquillo a pesar de haberse recuperado de su lesión.

El inicio del partido estuvo marcado por el dominio de los eslovacos que fueron más activos en la combinación. El esfuerzo de los eslovacos llevó a dos tiros del mediocampista Marek Hamšík. Sin embargo, gracias al portero checo el marcador permaneció 0-0.

Fue en el minuto 32 cuando Jakub Jankto dirigió su pase detrás de los defensas eslovacos, donde lo tomó el delantero Patrik Schick quien escapó a todos y marcó el primer gol de los checos. Así describió la situación.

“En los primeros momentos no estaba completamente seguro de si no se trataba de fuera de juego, porque de repente estaba allí casi solo. Pensaba en dos posibilidades, o cerrar los ojos y disparar o intentar algo más técnico. Al final decidí hacerle una vaselina y la verdad que temía bastante que iba a ser demasiado fuerte y terminaría detrás de la portería.”

Después del gol de Schick, los jugadores checos se pusieron a jugar de una manera más activa y Bořek Dočkal estuvo cerca de aumentar el liderazgo a finales del primer tiempo.

La importancia del partido resultó en la segunda mitad en una gran cantidad de enfrentamientos y solo pocas combinaciones desembocaron en un tiro peligroso. El marcador permaneció 1-0.

El entrenador checo, Jaroslav Šilhavý, comentó sobre la forma de los jugadores.

“Si dijera que esperaba que fuera a funcionar así de bien, sería una mentira. Estoy muy feliz de que hayamos logrado arrancar una nueva época de esta manera, no por mí, sino sobre todo por los jugadores y por los hinchas. Sin embargo, tampoco quiero solo elogiar, hay que continuar trabajando para que los resultados sean así”.

Con esta victoria, los checos se aseguraron el segundo lugar en el grupo B1 detrás de Ucrania. Eso significa que mantienen su posición dentro de la Liga de las Naciones y en el sorteo de la clasificación para la Eurocopa 2020 estarán en el segundo cesto.

Martin Šonka se coronó el rey del Red Bull Air Race 2018

La emocionante carrera en Texas puso fin a esta temporada del campeonato mundial de vuelo acrobático Red Bull Air Race en la que se impuso el piloto checo Martin Šonka. Esta fue su reacción inmediatamente después de la victoria.

“Por supuesto que me siento genial. Lo que pasa es que uno todavía no lo disfruta tanto porque mi organismo sigue en modo de concentración. Todo el tiempo intentaba no distraerme y dirigir todas las fuerzas físicas y mentales hacia la carrera. Entonces las sensaciones vienen poco a poco, pero es una maravilla, un sueño hecho realidad”.

Šonka acumuló durante la temporada 80 puntos. El segundo lugar fue para el australiano Matt Hall con 75 puntos y tercero terminó el estadounidense Michael Goulian con 73.

El Red Bull Air Race es una serie de carreras en las cuales los pilotos de aviones acrobáticos navegan por una pista delimitada por pilones de aire con el objetivo de llegar a la meta en el menor tiempo posible.