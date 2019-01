Las tenistas checas se apoderan del ranking mundial

Si miramos el ranking mundial después del recién acabado Abierto de Australia, no cabe ninguna duda. Las tenistas checas vuelven a reinar en las pistas.

En lo que se refiere a los resultados de las dos mejores jugadoras checas de los últimos años, podemos constatar que no ha habido un inicio de la temporada tan exitoso durante mucho tiempo.

Tanto Petra Kvitová como Karolína Plíšková ganaron durante el primer mes del 2019 un torneo, y por encima llegaron muy lejos en uno de los cuatro eventos de mayor prestigio, el Abierto de Australia.

Petra Kvitová se situó en el segundo lugar del ranking después de haber quedado a solo un paso de la victoria en el primer Grand Slam de la temporada.

“Podía haber salido aún mejor. Sin embargo, que uno debe tener la cabeza en su sitio y darse cuenta de que simplemente no es posible ganar siempre. Es un inicio de temporada excelente, y tengo una base muy sólida para poder seguir a buen ritmo”.

Hay solo una jugadora que dispone este año de resultados mejores que Petra Kvitová. Naomi Ósaka de Japón se coronó número uno del mundo después de haber triunfado en el Abierto de Australia, torneo en el que primero eliminó a Karolína Plíšková en la semifinal, para luego imponerse en la final contra Petra Kvitová.

A pesar de haber terminado en la semifinal, Plíšková demostró su forma en uno de los partidos más emocionantes de los últimos tiempos contra Serena Williams, y está en el quinto lugar del ranking.

“Estoy muy contenta con mi juego, ya que se trató de partidos súper difíciles y no me acuerdo cuando fue la última vez que jugué así tan bien, con resultados estables y en tantos duelos consecutivos. Me considero mejor tenista que antes y es un perfecto inicio de esta nueva temporada”.

Las tenistas checas se mantienen en la cabeza del ranking también en lo que se refiere a los dobles. Kateřina Siniaková permanece en el primer lugar y la sigue su pareja Barbora Krejčíková. El mejor quinteto cierra Barbora Strýcová.

Por su parte, el mejor tenista checo, Tomáš Berdych, sigue cayendo en la clasificación de los hombres.

Mientras que el año pasado logró llegar en el Abierto de Australia a los cuartos de final, esta vez no fue capaz de avanzar de los octavos, y eso le costó 22 lugares en la lista. Actualmente se encuentra en la posición 79.

Satoranský se podría convertir en el deportista checo mejor pagado

El único jugador checo en la NBA, Tomáš Satoranský, sigue llamando la atención con las estadísticas que registra en los últimos partidos, sobre todo desde que John Wall, la mayor estrella de Washington Wizards, está ausente debido a una lesión de pie.

Satoranský aportó en el último partido de su equipo contra San Antonio Spurs 21 puntos con 8 asistencias y 9 rebotes, lo que le convirtió en el mejor jugador del encuentro. Así resumió el partido que terminó con la derrota de su equipo.

“Tuvimos problemas en la defensa y ellos fueron capaces de aprovecharlo. En la primera mitad nos fue bastante bien en la ofensiva, pero en la segunda mitad empezaron a jugar muy bien y nosotros no recuperamos la eficiencia de la primera mitad. El tercer período decidió”.

A pesar de la derrota, Satoranský registró más de 20 puntos en dos de los últimos tres partidos. Eso es de gran relevancia, ya que el basquetbolista checo está luchando en su tercera temporada por un nuevo contrato en la mejor competición del planeta. Si lo consigue, puede convertirse en el deportista checo mejor pagado.